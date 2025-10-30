Y tế Loại bỏ khói thuốc bảo vệ sức khỏe cộng đồng Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm. Việc loại bỏ khói thuốc trong môi trường y tế, cơ sở kinh doanh dịch vụ, địa điểm công cộng… trở nên cấp thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Biển "Cấm hút thuốc lá" được đặt ở hành lang Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG

Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, để xây dựng môi trường bệnh viện không thuốc lá, đơn vị triển khai nhiều hoạt động, như: kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng kế hoạch và đưa nội dung phòng, chống thuốc lá vào nội quy, quy chế hoạt động của bệnh viện… Đồng thời, phát động phong trào không thuốc lá trong bệnh viện; phân công cán bộ tuyên truyền, tư vấn về tác hại của thuốc lá; giám sát, nhắc nhở bệnh nhân và thân nhân không hút thuốc.

BS.CKII Phạm Văn Tú, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh viện thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá; cũng như phổ biến quy định cấm hút thuốc trong toàn khuôn viên, nhắc nhở cán bộ, nhân viên, người bệnh, người nhà tuân thủ nghiêm túc quy định này. Đặc biệt, mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện là tấm gương trong việc nói không với thuốc lá, góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, văn minh đến với người bệnh và cộng đồng.

Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, ngoài việc đặt biển cấm hút thuốc lá tại các nơi trong khuôn viên, nhiều khoa, phòng còn yêu cầu người bệnh và người nhà cam kết không hút thuốc lá trong bệnh viện để nâng cao ý thức trách nhiệm… Mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường y tế xanh - sạch - đẹp và an toàn; bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em và sản phụ.

Hướng đến môi trường dịch vụ không khói thuốc

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) vừa phối hợp Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức phát động “Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng”. Bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hay, tại Việt Nam, mỗi năm có đến 103.000 ca tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Vì vậy, việc tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là hành động thiết thực nhằm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, mà còn thể hiện nếp sống văn minh, tinh thần trách nhiệm xã hội và sự tôn trọng sức khỏe cộng đồng.

Mỗi tấm biển “Cấm hút thuốc” không chỉ là một quy định hành chính, mà còn là lời nhắn gửi về sự tôn trọng và văn minh, bảo vệ sức khỏe du lịch. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Trương Quang Bình, Đà Nẵng luôn xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong những nội dung quan trọng của công tác y tế dự phòng, là một phần của chiến lược xây dựng “Thành phố khỏe mạnh - Thành phố đáng sống”.

Theo đó, ngành y tế đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động như tuyên truyền thay đổi hành vi, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cơ sở dịch vụ thực hiện quy định không khói thuốc. Sở Y tế tiếp tục tham mưu UBND thành phố các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước, hoàn hiện cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống tác hại thuốc lá. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện môi trường không khói thuốc trong bệnh viện, cơ sở y tế, trường học và cộng đồng; phối hợp các ngành, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông để nhân rộng mô hình “Đơn vị không khói thuốc”, “Khách sạn, nhà hàng xanh, sạch, thân thiện”.