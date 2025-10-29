Xã hội Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn sắp đạt đỉnh, ngập lụt sâu còn tiếp diễn ĐNO - Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi thành phố Đà Nẵng, tính đến 5 giờ sáng 29/10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt sâu diện rộng và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Nhiều địa phương vẫn còn xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm. Ảnh: T.DUY

Trong 24 giờ qua, khu vực đồng bằng Đà Nẵng có mưa phổ biến 50 - 120mm, vùng núi 100 - 250mm, nơi cao nhất tại Bà Nà 426,2mm và Trà Dơn 313,8mm.

Dự báo từ sáng 29 đến đêm 30/10, thành phố tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm ở đồng bằng, 150 - 250mm ở vùng núi, có nơi vượt 350mm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,17m, cao hơn báo động 3 (BĐ) là 1,17m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn đạt 16,6m, cao hơn BĐ3 là 1,6m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên hệ thống Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh, với mực nước tại Ái Nghĩa có thể đạt 10,25m (trên BĐ3: 1,25m), tại Câu Lâu vượt BĐ3 khoảng 1,3m.

Ngập lụt sâu diện rộng vẫn tiếp diễn tại các vùng trũng ven sông, đặc biệt ở các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Hà Nha, Đại Lộc, Hòa Tiến, Hội An và Nam Phước. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ vẫn ở mức 3.

Thống kê đến sáng 29/10, toàn thành phố có 66.813 hộ dân bị ngập, trong đó 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn như: Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn và Phú Thuận. Ngoài ra, 29 xã, phường khác ngập nặng từ 0,5 - 2m. Các địa phương tổ chức sơ tán 4.835 hộ với 15.886 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Lực lượng tại chỗ giúp dân sơ tán tài sản phòng tránh sạt lở. Ảnh: T.PHƯƠNG

Mưa lũ làm 2 người chết, 3 người mất tích và 11 người bị thương; hơn 50 ngôi nhà bị sập, hư hỏng; gần 300ha cây trồng, 5ha ao nuôi thủy sản và hơn 3.900 con gia cầm bị thiệt hại. Nhiều tuyến giao thông quốc lộ và đường tỉnh như: 14B, 14D, 40B, 606, 615 bị sạt lở, ách tắc cục bộ.

Hiện lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng túc trực, khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập sâu, kiểm tra an toàn hồ đập và khắc phục bước đầu thiệt hại.

Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài đến đêm 30/10, người dân cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo lũ, tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển qua khu vực ngập sâu, sạt lở.