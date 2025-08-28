Quốc phòng Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ĐNO - Sáng 28/8, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố (28/8/1945 - 28/8/2025).

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: THANH PHƯỚC

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân; các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện chỉ huy Lực lượng vũ trang thành phố qua các thời kỳ; đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đại diện chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố tham dự.

Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”, 80 năm qua, Lực lượng vũ trang thành phố không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân Đà Nẵng vinh dự được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Thành đồng”, được tặng 1 Huân chương Thành đồng, 14 Huân chương Quân công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Toàn thành phố có 7 quận, huyện (cũ); 26 xã, phường; 12 đơn vị và 60 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1995, Lực lượng vũ trang thành phố vinh dự được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự buổi gặp mặt truyền thống. Ảnh: THANH PHƯỚC

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh, đây là dịp ôn lại chặng đường hào hùng, tri ân công lao của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ; đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.