Quốc phòng Viết tiếp trang sử hào hùng Thành lập ngày 28/8/1945, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã lập nên nhiều chiến công vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố.

Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Ảnh: HOÀNG LÂM

Qua 80 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành (1945 - 2025), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Nẵng, lực lượng vũ trang thành phố đã viết nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng".

Nòng cốt cùng nhân dân giải phóng thành phố

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Ngay sau đó, ngày 28/3/1930, Xứ ủy Trung Kỳ chỉ đạo thành lập Thị ủy Đà Nẵng để lãnh đạo phong trào cách mạng non trẻ lúc bấy giờ.

Ngay trong quá trình chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam, các đội tự vệ, du kích cứu quốc tiền thân của lực lượng vũ trang Đà Nẵng đã ra đời, phát huy tốt vai trò nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Đà Nẵng.

Cách mạng Tháng Tám thành công, để bảo vệ, giữ vững thành quả cách mạng đã đạt được, Thành ủy Đà Nẵng đề ra chủ trương gấp rút xây dựng, phát triển các đơn vị Vệ quốc quân. Ngày 28/8/1945, Đại đội Phan Thanh ra đời, đánh dấu cột mốc quan trọng, mở đầu trang sử vẻ vang của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang thành phố luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ra sức xây dựng, huấn luyện đẩy mạnh tác chiến tiêu diệt sinh lực địch, biến hậu phương địch thành tiền phương của ta, cùng với các đơn vị chủ lực được tặng cờ “giữ vững”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Mỹ - ngụy xây dựng Đà Nẵng thành căn cứ quân sự lớn nhất miền Trung. Chiến đấu trong sào huyệt của địch, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo lực lượng vũ trang thành phố nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, luôn mưu trí, kiên chí bền gan, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, nhất là tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Nước Mặn, đèo Hải Vân, Non Nước, Cẩm Bình, Xuân Thiều, kho xăng Liên Chiểu… góp phần quan trọng cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lực lượng vũ trang thành phố xung kích đi đầu trong công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: HOÀNG LÂM

Hòa bình lập lại, với muôn vàn khó khăn thách thức do hậu quả của chiến tranh, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân quản, bảo vệ thành quả cách mạng.

Theo đó, đồng hành với cấp ủy, chính quyền khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chính quyền cơ sở, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, tham gia chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm tròn nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, cùng nhân dân thành phố tạo nên những kỳ tích trong sự nghiệp đổi mới, xứng tầm với vai trò, vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Giai đoạn 1997 - 2025 thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996), Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng (1997 - 2025) quán triệt, triển khai toàn diện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: HOÀNG LÂM

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Với phương châm “đủ, gọn, nhanh, hợp lý”, lực lượng quân sự Đà Nẵng tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế ba thứ quân đúng quy định.

Các đơn vị thường trực được xây dựng đồng bộ, vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập các phương án tác chiến, phòng chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập vận hành cơ chế. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, rèn luyện và xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa quân sự. Đầu tư cơ sở vật chất, hoàn chỉnh hệ thống thao trường, bãi tập, bảo đảm đủ mô hình học cụ.

Với quyết tâm “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, thi đua “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả tốt, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ và có chiều sâu; hướng trọng tâm vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp và phát huy vai trò hạt nhân của đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh sức mạnh chiến đấu lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng bắt nguồn từ nhân dân. Dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân là bài học kinh nghiệm xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm trên, những năm qua, lực lượng vũ trang thành phố luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong công tác dân vận, vận động quần chúng, giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân càng làm rạng ngời hơn phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Các chương trình thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với chương trình ‘’5 không’’, ‘’3 có’’, “4 an”; “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”... với nhiều việc làm thiết thực đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, thắt chặt thêm quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân.

Trải qua 80 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận chiến đấu, lao động, công tác đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao; làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đồng thời giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh, an toàn của Tổ quốc; vững vàng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển của dân tộc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đã tặng thưởng cho quân dân thành phố Đà Nẵng danh hiệu “Đơn vị thành đồng”; 1 Huân chương Thành đồng; 14 Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba. Có 7 quận huyện, 26 xã phường, 12 đơn vị và 60 cá nhân được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.



Năm 1995, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước thay mặt Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.