Xã hội Lực lượng vũ trang và thanh niên miền núi giúp người dân thu hoạch lúa ĐNO - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và thông tin bão số 13 có khả năng đổ bộ, những ngày qua, lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân giúp người dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại do mưa bão.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring gặt lúa giúp người dân khó khăn. Ảnh: VINH TÙNG

* Tại xã Đắc Pring, sáng 4/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring phối hợp dân quân địa phương lên rẫy hỗ trợ gia đình bà Un Thị Hội (dân tộc Ve, thôn 58) thu hoạch lúa bị ngập úng sau mưa lớn.

Những bó lúa nặng trĩu được cắt, tuốt và vận chuyển nhanh về nơi khô ráo. Dù trời mưa, đường trơn trượt, nhưng các chiến sĩ vẫn giúp gia đình bà Hội bảo vệ thành quả sản xuất.

Chiến sĩ biên phòng hỗ trợ đập tách hạt lúa. Ảnh: VINH TÙNG

* Tại xã Hùng Sơn, Công an xã phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Tr’Hy và giáo viên Trường Mầm non A Xan - Tr’Hy tổ chức giúp người dân thu hoạch lúa tại cánh đồng Chuôr - vựa lúa lớn của địa phương.

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", lực lượng chức năng cùng người dân "chạy đua" với thời gian thu hoạch nhanh nhất có thể, đưa lúa về nơi an toàn trước khi bão đến.

Công an xã Hùng Sơn giúp dân thu hoạch lúa trên cánh đồng Chuôr. Ảnh: PARAI

* Tại xã Trà Tập, các chi đoàn: Dân quân, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi và thôn 5 phối hợp giúp người dân làng Măng Tong (thôn 5) thu hoạch lúa.

Anh Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đoàn xã Trà Tập cho biết, hoạt động này nhằm giúp người dân giảm thiệt hại về sản xuất do mưa lũ; đồng thời thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ địa phương, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do thiên tai.