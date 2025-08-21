Thông tin doanh nghiệp Melbourne Polytechnic Việt Nam khai trương tại Đà Nẵng: Mở lối hội nhập cho thế hệ trẻ Ngày 26/7, Melbourne Polytechnic Việt Nam (MPV) chính thức khai trương cơ sở tại Đà Nẵng. Đây không chỉ là một sự kiện giáo dục, mà còn mở ra cơ hội "du học tại chỗ" cho học sinh, sinh viên, giúp họ tiếp cận nền giáo dục chuẩn Úc ngay tại quê hương.

Nhiều năm qua, dù tiếp cận các chương trình giáo dục quốc tế, nhiều bạn trẻ miền Trung vẫn gặp khó khăn do rào cản tài chính và thủ tục phức tạp. Chi phí du học đắt đỏ thường là rào cản lớn nhất. Sự có mặt của MPV tại Đà Nẵng đã mang đến một giải pháp hiệu quả, giúp sinh viên tiết kiệm đáng kể chi phí, đồng thời vẫn được học tập trong môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế.

Khai trương MPV cơ sở Đà Nẵng.

Học quốc tế, tiết kiệm chi phí

Sinh viên sẽ được học chương trình chuyển giao nguyên bản từ Melbou rne Polytechnic (Úc) và nhận bằng quốc tế do Úc cấp ngay tại địa phương. Văn bằng này được công nhận rộng rãi, tạo cơ hội học tiếp ở nhiều quốc gia hoặc tham gia thị trường lao động toàn cầu.

Ông Timothy Gilbert, đại diện Melbourne Polytechnic Việt Nam (ngoài cùng bên trái).

Ông Timothy Gilbert, đại diện Melbourne Polytechnic Việt Nam, cho biết: "Chương trình của chúng tôi không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng kỹ năng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Đây là cơ hội để các bạn trẻ miền Trung tự tin hội nhập thị trường lao động quốc tế".

Điểm khác biệt của Melbourne Polytechnic

Không giống các mô hình liên kết đào tạo phổ biến, MPV trực tiếp vận hành chương trình, đảm bảo toàn bộ nội dung, đội ngũ giảng viên và tiêu chuẩn đánh giá đồng nhất với cơ sở tại Úc. Đây cũng là chương trình Melbourne Polytechnic duy nhất tại Việt Nam hiện nay.

Sinh viên học tập tại MPV không chỉ được tiếp cận phương pháp đào tạo hiện đại, mà còn được tham gia các dự án thực tiễn, thực tập tại doanh nghiệp, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động.

Trần Gia Hân, tân sinh viên ngành Truyền thông - Marketing tại MPV Đà Nẵng chia sẻ: "Em luôn muốn học trong một môi trường quốc tế mà không cần đi xa. MPV tại Đà Nẵng giúp em tiếp cận cơ hội việc làm nước ngoài ngay tại quê nhà, sau khi tốt nghiệp".

Đà Nẵng có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao

Đà Nẵng đang phát triển mạnh trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch quốc tế, logistics và dịch vụ. Các doanh nghiệp tại địa phương kỳ vọng sự hiện diện của MPV sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Theo Ông Mouhssin El Jazouli, Giám đốc Công ty Cổ Phần Trung Nam Electronics Manufacturing Services (Đà Nẵng), việc MPV hiện diện từ sớm giúp họ chủ động hợp tác trong đào tạo, thực tập và tuyển dụng. Mô hình “du học tại chỗ” không chỉ tiết kiệm chi phí cho người học mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nhân sự chuẩn quốc tế mà không phải qua khâu đào tạo lại.

Năm 2025, MPV Đà Nẵng tuyển sinh các ngành Marketing - Truyền thông và Thiết kế đồ họa.

Toàn bộ chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên đạt chứng chỉ giảng dạy quốc tế, có chuyên môn và kinh nghiệm thực chiến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với phương châm học để làm, làm để vươn xa, Melbourne Polytechnic Việt Nam tại Đà Nẵng đang trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ khát khao chinh phục tri thức và vươn tầm quốc tế ngay tại quê hương.

Cơ hội du học tại chỗ, nhận bằng quốc tế đã trong tầm tay! Bạn muốn biết thêm về các ngành học cụ thể, điều kiện tuyển sinh hay chính sách học bổng vui lòng liên hệ hotline 0961398466 hoặc đăng ký nhận tư vấn miễn phí tại đây: https://melbourne.fpt.edu.vn/r/HsAUS