Quốc phòng Mệnh lệnh từ trái tim ĐNO - Những ngày qua, nhiều vùng, khu dân cư của thành phố Đà Nẵng bị cô lập hoàn toàn, có nơi ngập sâu đến tận mái nhà do mưa lũ. Trong thời điểm khẩn cấp ấy, từ mệnh lệnh của trái tim, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã xông pha giữa dòng nước lũ để tham gia cứu hộ, tiếp tế lương thực, thực phẩm, hay đưa dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chỉ huy, bộ đội Sư đoàn 375 trao đổi phương án tiếp cận vùng lũ.

Ngay khi nhận được lệnh hỗ trợ, Sư đoàn 375 kích hoạt cơ chế phản ứng nhanh. Chỉ chưa đầy 30 phút, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Sư đoàn 375, Trung đoàn PPK 224, Trung đoàn TL 282 và Trung đoàn RĐ 290 cơ động lên đường cùng các trang bị cứu hộ (xuồng hơi, xuồng máy, áo phao, dây cứu nạn, đèn pin…) tiến thẳng vào các khu vực ngập sâu.

Mưa lớn, gió giật mạnh, đêm tối ngập giữa tứ bề sóng nước nhưng những bước chân người lính vẫn không hề chậm lại.

Tại phường Điện Bàn Đông và Điện Bàn Bắc, các chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác cùng chính quyền, các đoàn thể, Mặt trận địa phương miệt mài “đi từng ngõ - gõ từng nhà - rà từng đối tượng”.

Nhiều ngôi nhà nước ngập đến ngang cửa sổ, bộ đội buộc phải phá khóa để tiếp cận, đưa người dân còn mắc kẹt ra bên ngoài. Gặp người già yếu, trẻ nhỏ hoặc phụ nữ mang thai, chiến sĩ không ngần ngại nhường áo phao, cõng lên lưng lội qua dòng nước chảy xiết để đưa lên xuồng an toàn.

Có chiến sĩ phải ngâm mình dưới nước để giữ dây neo, xuồng máy khỏi bị dòng nước cuốn trôi. Gió lạnh cắt da, áo quần ướt sũng, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy quyết tâm.

Tại hiện trường, Đại tá Đào Hồng Phương - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 trực tiếp chỉ huy quán triệt lực lượng phải khẩn trương, quyết đoán, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất. Cứu dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình và là danh dự của Sư đoàn 375.

“Mệnh lệnh cao nhất lúc này là phải bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Dân còn ở đó thì chúng ta còn làm nhiệm vụ. Dù mưa to, nước lớn, các đồng chí phải nỗ lực hết sức, tuyệt đối không được để người dân phải chờ đợi trong hiểm nguy” - Đại tá Đào Hồng Phương yêu cầu các chiến sĩ trước lúc tiếp cận khu vực lũ dữ.

Bộ đội đưa hàng cứu trợ đến người dân vùng lũ.

Không chỉ cứu hộ, bộ đội còn vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ các khu dân cư bị chia cắt. Hơn 5 tấn hàng (gồm mì tôm, bánh mì, nước uống, thuốc men, áo phao và các vật dụng thiết yếu) được đưa lên xuồng, len lỏi đến từng hộ dân. Đối với nhiều gia đình, đó là bữa ăn đầu tiên sau hàng chục giờ bị cô lập giữa biển nước.

Tại phường Điện Bàn Đông, một sản phụ sắp sinh mắc kẹt trong khu vực ngập sâu, tổ công tác của Sư đoàn 375 lập tức triển khai lực lượng tiếp cận.

Một chiến sĩ cõng sản phụ trên lưng, đồng đội che áo mưa giữ ấm, những người khác mở đường, giữ xuồng ổn định. Dưới ánh đèn pin mờ, hình ảnh người lính lội nước trong mưa, chắc tay đưa sản phụ ra khỏi vùng nguy hiểm khiến nhiều người dân xúc động.

Bộ đội của Sư đoàn 375 tăng cường dọn bùn đất, vệ sinh ở khu vực một bệnh viện sau khi nước lũ rút.

Song song với cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 còn đảm nhiệm hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức và Bệnh viện Đa khoa Điện Bàn đang bị chia cắt vận chuyển bình oxy, thuốc men, trang thiết bị y tế bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị không bị gián đoạn.

“ “Những ngày qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim. Bất cứ nơi nào bà con cần là chúng tôi có mặt” Đại tá Trần Việt Anh - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 hiện lên với một hình ảnh thật giản dị, gần gũi và chan chứa tình người. Dù là quản lý vùng trời hay lội nước cứu dân, dù là đêm trực chiến hay đêm cứu hộ, họ vẫn luôn vững vàng, sẵn sàng có mặt khi nhân dân cần đến.