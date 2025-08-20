Kinh tế Mở rộng ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ĐNO - Chiều 20/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong công nghiệp, nông nghiệp, y học và môi trường”.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: T.HUY

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, trong bối cảnh năng lượng nguyên tử đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp, nông nghiệp và nghiên cứu khoa học, thì việc bảo đảm quản lý an toàn, kiểm soát bức xạ hạt nhân và nâng cao năng lực ứng phó sự cố là nhiệm vụ sống còn, không chỉ đối với ngành năng lượng mà còn với an ninh và an toàn quốc gia.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y học và môi trường tại thành phố Đà Nẵng.

Xác định tiềm năng, định hướng phát triển và mở rộng các ứng dụng của năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời đề xuất các giải pháp khoa học - công nghệ và chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng hiệu quả và an toàn năng lượng nguyên tử.

PGS.TS. Phan Việt Cương, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Giám đốc Trung tâm chiếu xạ Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: T.HUY

Hội thảo nghe các tham luận liên quan đến vấn đề ứng dụng năng lượng nguyên tử trong công nghiệp, nông nghiệp, y học và môi trường.

Cụ thể như đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình phục vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy; ứng dụng phân bón vi lượng đất hiếm trong canh tác cây dược liệu, tác động và định hướng cho thành phố Đà Nẵng; mạng lưới quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, hiện trạng và đề xuất; phát triển và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đào tạo vật lý kỹ thuật phục vụ nhân lực năng lượng hạt nhân.