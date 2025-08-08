Giao thông - Xây dựng Một hộ dân xã Đồng Dương bàn giao mặt bằng dự án quốc lộ 14E ĐNO - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Chi nhánh khu vực 9 cho biết, hộ ông Lê Văn Thận (thôn Việt Sơn, xã Đồng Dương) đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Chi nhánh khu vực 9 làm việc với hộ ông Lê Văn Thận. Ảnh: Chi nhánh cung cấp

Ông Lê Văn Thận là người đại diện cho hộ ông Lê Thìn (đã chết).

Ông Thận cho biết, ông chưa thống nhất nhận tiền theo phương án được phê duyệt là do cán bộ thực địa của địa phương (cũ) trong quá trình làm giấy tờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã làm đảo lộn hồ sơ giữa hộ ông Lê Thìn (chết), ông Lê Văn Thận (người đại diện) và hộ ông Võ Văn Long (chết), bà Lê Thị Chiến (vợ).

“Điều này ảnh hưởng đến số tiền bồi thường. Do cán bộ thực địa làm sai mà hộ gia đình tôi phải chịu thiệt hại quá nhiều. Tôi không thống nhất bồi thường giá đất nông nghiệp thuần túy, trong khi gia đình sử dụng đất là đất cây lâu năm vườn ao gắn liền với đất ở (không hỗ trợ bằng 50% giá đất ở như các hộ bị ảnh hưởng dự án trước đây)”, ông Thận cho biết.

Vì vậy, hộ ông Thận chưa thống nhất nhận số tiền hơn 56,1 triệu đồng và có đơn kiến nghị gửi cơ quan nhà nước liên quan.

Trong khi chờ cơ quan nhà nước giải quyết đơn kiến nghị (Phòng Kinh tế xã Đồng Dương đang thụ lý), sau khi được vận động, hộ ông Thận thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Chi nhánh khu vực 9 cho biết, đơn vị thống nhất với đề xuất của ông Thận là chưa nhận tiền bồi thường nhưng bàn giao mặt bằng trước để thi công công trình.

Số tiền hơn 56,1 triệu đồng sẽ được trả cho hộ ông Thận sau khi có kết quả giải quyết của cơ quan nhà nước hoặc tòa án theo quy định.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc tòa án ban hành bản án có sự thay đổi về giá trị bồi thường, hỗ trợ, trung tâm sẽ chịu trách nhiệm lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại theo đúng quyết định giải quyết khiếu nại hoặc bản án có hiệu lực.