Thế giới Mỹ tăng thuế hơn 400 mặt hàng chứa nhôm, thép ĐNO - Ngày 19/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo bổ sung 407 mặt hàng vào danh mục các sản phẩm thép và nhôm “phái sinh” chịu thuế theo ngành với mức 50%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ hai, bên trái sang) tại nhà máy thép Irvin Works ở bang Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: Reuters

Theo CNBC, mức thuế mới có hiệu lực ngay lập tức, mở rộng phạm vi áp dụng các mức thuế được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó. Sản phẩm chịu mức thuế mới bao gồm tua bin gió, cần cẩu di động, máy ủi, toa tàu, đồ nội thất và hàng trăm sản phẩm khác.

Mỹ bổ sung các bộ phận nhập khẩu cho hệ thống ống xả ô tô và thép điện cần thiết cho xe điện vào mức thuế mới. Tuy nhiên, một nhóm các nhà sản xuất ô tô nước ngoài kêu gọi không bổ sung các bộ phận này với lý do Mỹ không có đủ năng lực sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

“Phụ tùng ô tô, hóa chất, nhựa, linh kiện nội thất, về cơ bản nếu chúng sáng bóng, có kim loại hoặc có liên quan từ xa đến thép hoặc nhôm, vẫn có thể nằm trong danh sách áp thuế mới. Đây không chỉ về mức thuế quan khác mà là sự thay đổi mang tính chiến lược trong cách thức quản lý các sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm”, ông Brian Baldwin, Phó Chủ tịch phụ trách hải quan của Tập đoàn Kuehne + Nagel International AG viết trên mạng xã hội LinkedIn.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách công nghiệp và an ninh, Jeffrey Kessler giải thích, Mỹ sẽ mở rộng phạm vi áp dụng thuế thép và nhôm, ngăn chặn các con đường lách luật nhằm hỗ trợ sự phục hồi liên tục của ngành công nghiệp thép và nhôm của Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng việc Mỹ mở rộng mức thuế thép và nhôm như trên sẽ tác động sẽ rất lớn đến ngành này.

Nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Giáo sư Jason Miller, quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học bang Michigan (Mỹ) viết trên LinkedIn, thuế thép và nhôm hiện ảnh hưởng đến ít nhất 320 tỷ USD hàng nhập khẩu dựa trên giá trị hải quan chung của hàng nhập khẩu năm 2024. Đây là mức tăng đáng kể so với ước tính của ông trước đó là khoảng 190 tỷ USD.

“Điều này sẽ tăng thêm áp lực, đẩy chi phí lạm phát lên mức giá vốn đã leo thang mà các nhà sản xuất tại Mỹ đang áp dụng, được thể hiện qua dữ liệu PPI của tháng 7”, theo Giáo sư Jason Miller.

Tổng thống Trump nhiều lần dựa vào thuế quan cụ thể theo từng ngành để thực hiện chương trình nghị sự thương mại toàn diện của ông.

Tháng 6/2025, Tổng thống Trump tuyên bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50% đối với hầu hết quốc gia, tạo sự bất ổn lan rộng cho doanh nghiệp và đối tác thương mại của Mỹ phụ thuộc vào các mặt hàng có giá trị này.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào đầu năm nay, Tổng thống Trump áp đặt mức thuế 10% đối với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ, cùng với các mức thuế khác nhau đối với hàng chục nền kinh tế như Liên minh châu Âu, Nhật Bản...