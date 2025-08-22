Chính quyền - đoàn thể Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố chủ động bố trí cán bộ cấp trưởng, phó của các sở, ban, ngành có trình độ chuyên môn trong nhiều lĩnh vực về cơ sở đảm nhiệm chức vụ bí thư, chủ tịch xã, phường, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ ở cấp cơ sở.

Bí thư Đảng ủy phường Liên Chiểu Nguyễn Đình Khánh Vân (bên trái) thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Liễu ở tổ dân phố Quan Nam 4 nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2025. Ảnh: NVCC

Phát huy năng lực trong môi trường thực tiễn

Trong 21 năm công tác, Chủ tịch UBND xã Bà Nà Lê Minh Tuấn trải qua nhiều vị trí ở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, sau hợp nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Từ cán bộ chuyên quản lý, thẩm định dự án, giám sát, quyết toán công trình, ngày 1/7, ông Tuấn được chỉ định làm Chủ tịch UBND xã Bà Nà.

“Vừa bước chân về xã ra mắt anh, chị, em đồng nghiệp xong là chúng tôi tổ chức họp để triển khai công việc. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên hầu như ngày nào cũng phải tổ chức 2-3 cuộc họp. Đến nay, sau gần hai tháng đi vào hoạt động, quá trình vận hành bộ máy ổn định hơn, nhưng áp lực công việc vẫn còn nhiều”, ông Tuấn bày tỏ.

Một điều thuận lợi là ông Lê Minh Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ như phó bí thư chi bộ, cũng như công việc trước kia giúp ông tiếp xúc nhiều với các địa phương trong công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng nên nắm các thủ tục về quy hoạch, xây dựng công trình hay thủ tục pháp lý của lĩnh vực xây dựng cơ bản, giải tỏa đền bù… Việc biết khá rõ “hình hài” công việc nên khi ông Tuấn tiếp nhận chức chủ tịch xã có nhiều thuận lợi.

Xã Bà Nà có 21 dự án đang triển khai, trong đó có 7 dự án trọng điểm nên công tác giải tỏa đền bù rất lớn. Như dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh có khoảng 4.000 hồ sơ giải tỏa, khu số 1 đường cao tốc Túy Loan - Hòa Liên còn hơn 140 hồ sơ. Bí thư, chủ tịch xã thường xuyên tiếp xúc, vận động các hộ giải tỏa.

Trong vai trò là người đứng đầu chính quyền xã, ông Tuấn làm chức năng quản lý nhà nước nên phải đọc các báo cáo, nghiên cứu các luật và văn bản quy định để có cái nhìn đúng nhất đối với mỗi sự việc. Đồng thời cũng thường xuyên đi thực tế cơ sở để nắm các vướng mắc, kiến nghị của nhân dân.

“Thẩm quyền của chủ tịch xã hiện nay lớn. Là chính quyền địa phương thì phải xuống cơ sở chứ ngồi ở nhà không thể hiểu rõ vấn đề. Ngoài ra, tôi xem cách làm của địa phương và thành phố trước kia đối với mỗi sự việc để hiểu nội dung, cách làm, vừa kết hợp căn cứ hiện có để giải quyết. Làm gì cũng phải nhanh nếu không sẽ dồn ứ công việc”, ông Tuấn nói.

Hiện công việc của chính quyền địa phương bước vào tuần thứ 9, mọi thứ đã vào “guồng”, song lãnh đạo địa phương vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm bởi khối lượng công việc lớn. Ông Tuấn cho biết, xã Bà Nà ngoài quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Ninh, Cụm công nghiệp Hòa Nhơn, còn các định hướng phát triển du lịch, công nghiệp, sẽ cần sự chung tay, góp sức của nhiều người trên con đường phát triển.

Với quy mô các phường, xã mới lớn hơn trước, đồng thời tiếp nhận nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện, những vị trí bí thư, chủ tịch phường, xã yêu cầu về công tác quản lý cao hơn nên việc nâng cao chất lượng đội ngũ cấp cơ sở, nhất là lãnh đạo chủ chốt là nội dung vô cùng quan trọng.

Việc luân chuyển, điều động cán bộ từ cấp tỉnh về xã được xem là cách làm hiệu quả thực hiện chủ trương liên thông đội ngũ công chức từ Trung ương đến cơ sở, tạo cơ hội cho các cán bộ trình độ cao phát huy năng lực trong môi trường thực tiễn, gần gũi với người dân. Có như vậy, bộ máy mới có thể đảm bảo ổn định, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, phát triển mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh hiện nay.

Không ngừng đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ

Từ vị trí Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (cũ), ông Nguyễn Hữu Lợi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng (mới). Vừa về cơ sở, ông bắt tay vào nắm tình hình địa phương, gặp gỡ bí thư chi bộ các thôn và xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã giai đoạn 2025 - 2030. Chỉ ba tuần sau khi nhận nhiệm vụ mới, Đảng bộ xã tổ chức đại hội thành công và triển khai các kế hoạch đề ra trong chương trình hành động.

Cán bộ xã Hòa Tiến phục vụ người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã. Ảnh: TRỌNG HUY

Ông Lợi cho hay, xã Hòa Tiến sau khi sáp nhập từ xã Hòa Tiến và xã Hòa Khương (cũ) có hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đô thị, nhất là sau khi hoàn thành đầu tư, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính như quốc lộ 14B, cầu Quảng Đà và đường dẫn lên cầu, đường Vành đai phía tây, đường Vành đai Hòa Phước - Hòa Khương, ĐT 605, ĐH 409, giúp cho việc kết nối giao thương của xã thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là thương mại - dịch vụ.

Bên cạnh đó, với nguồn lực lao động khá dồi dào, bản sắc văn hóa, con người địa phương, truyền thống đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận của nhân dân… là điều kiện thuận lợi giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Từ cơ sở đó, báo cáo chính trị của xã xác định chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản.

Với những lợi thế sẵn có, xã Hòa Tiến đề ra kế hoạch phát triển nông nghiệp toàn diện, chú trọng kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được quy hoạch. Địa phương cũng vận động nông dân thực hiện dồn điền, đổi thửa, tạo các vùng sản xuất chuyên canh; khuyến khích nông dân chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất đa mục đích để phát huy hiệu quả; nâng cao chất lượng, thương hiệu hàng hóa đối với những sản phẩm OCOP hiện có.

Theo đó, chỉ tiêu đặt ra là nâng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 từ 110-120 triệu đồng/người/năm.

Bí thư Đảng ủy phường Liên Chiểu Nguyễn Đình Khánh Vân cũng là người được chỉ định về địa phương khi đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ). Ông Vân cho hay, địa phương có bộ máy mới, công việc nhiều hơn khi thủ tục hành chính dồn hết về địa phương, qua đó cũng nâng tầm công việc của viên chức. Với những cán bộ cấp thành phố về địa phương như ông Vân, trước đây chỉ đảm nhiệm một lĩnh vực thì nay ở nhiều lĩnh vực, do đó cần nghiên cứu, tìm hiểu để làm việc. Môi trường công việc cũng yêu cầu ông sát dân, gần dân, nắm thực tế địa phương để lãnh đạo toàn diện.

Những cán bộ được cấp trên chỉ định về địa phương chia sẻ, được cấp ủy Đảng, chính quyền tin tưởng giao nhiệm vụ tăng cường về công tác tại cơ sở, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi cán bộ. Khi nhận nhiệm vụ mới, thay đổi môi trường công tác, khối lượng công việc lớn bước đầu sẽ có những khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, mỗi người đều xác định sẽ toàn tâm, toàn ý, không ngại khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, gần dân, sát dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; đóng góp thiết thực trí tuệ, năng lực cùng với cấp ủy, chính quyền góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn, đưa địa phương phát triển.

Qua đó lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai vận hành thông suốt, hiệu quả bộ máy hành chính mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng bộ máy chính quyền xã, phường năng động, kiến tạo và phục vụ nhân dân.