Đời sống Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố an toàn trong thiên tai.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (phường Thanh Khê) tham gia hội thi “Rung chuông vàng” nâng cao kiến thức, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh

Hơn 1 tháng qua, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với UBND phường Thanh Khê tổ chức 9 hội thi “Rung chuông vàng” nâng cao kiến thức, phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu cho học sinh tại 9 trường THCS trên địa bàn phường. Mỗi trường tuyển chọn 100 học sinh từ khối lớp 6 đến lớp 9 tham gia thi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm phòng tránh, ứng phó các loại hình thiên tai thường hay xảy ra trên địa bàn thành phố như: xâm nhập mặn, nắng nóng, bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, ngập nước cục bộ… và các giải pháp giảm nhẹ cường độ biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (phường Thanh Khê) Mai Thanh Dung nhìn nhận, việc hiểu, nắm bắt các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu rất quan trọng đối với mỗi người nói chung và học sinh nói riêng. Hội thi “Rung chuông vàng” nâng cao kiến thức, phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu cho học sinh không chỉ là sân chơi bổ ích cho việc học tập, mà còn góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm của mỗi học sinh về ứng phó thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một học sinh lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (phường Thanh Khê) giành giải Nhất hội thi “Rung chuông vàng” nâng cao kiến thức, phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu được tổ chức tại trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

“Qua mỗi câu hỏi của hội thi, học sinh có thêm hiểu biết về các hình thái thiên tai, cách ứng phó các tình huống thiên tai cũng như những giải pháp để giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Học sinh cũng được ôn luyện, trải nghiệm và thể hiện sự hiểu biết, nhanh trí, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái… Những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nắm bắt được tại hội thi là hành trang để học sinh vận dụng trong cuộc sống”, cô Mai Thanh Dung nói.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng Đặng Văn Hồng, việc tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” nêu trên góp phần thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025” và chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành giáo dục.

Chương trình này đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2029 là có 70% học sinh cấp THCS trên địa bàn thành phố được tham gia các hoạt động về nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Xây dựng thành phố an toàn trong thiên tai

Phó Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Bảo Hân, cho hay bên cạnh nhiều hội thi “Rung chuông vàng”, các đơn vị, địa phương, trường học còn phối hợp triển khai, tổ chức cuộc thi “Một ngày làm phóng viên nhí”, các cuộc thi vẽ tranh, diễn tập… đã giúp hàng ngàn học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh và ứng phó thiên tai.

Thành phố đã đầu tư, lắp đặt nhiều tháp đo mực nước, cảnh báo lũ, ngập lụt tự động và tích hợp trên các nền tảng số để người dân và chính quyền dễ dàng theo dõi, chủ động triển khai ứng phó thiên tai. Trong ảnh: Tháp cảnh báo lũ tại Cẩm Châu, phường Hội An Đông. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hội thi và hơn 100 lớp truyền thông, tập huấn, hướng dẫn về phòng chống thiên tai. Trong đó, có hơn 10.000 người dân ở các địa bàn có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn thực hành ứng phó, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn...

Thành phố Đà Nẵng cũng đã đầu tư, huy động các nguồn lực để xây dựng 831 điểm sinh hoạt cộng đồng kết hợp làm nơi trú, tránh an toàn khi có thiên tai; mua sắm, trang bị, cấp phát hơn 1.700 áo phao, 2.000 phao tròn, 26 nhà bạt, 10 phao bè và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng… với tổng kinh phí hơn 148 tỷ đồng.

Đà Nẵng đã lắp đặt 81 trạm đo mưa, 90 trạm đo mực nước, tháp cảnh báo lũ và ngập lụt tự động phục vụ cảnh báo sớm thiên tai tích hợp các nền tảng số để người dân và chính quyền cùng theo dõi, chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro đáng kể trong các đợt mưa, lũ vừa qua.

Trạm phát thanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa vượt ngưỡng ở khu tái định cư Tắk Pát, xã Trà Leng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bên cạnh đó, thành phố tiếp nhận 1 tàu chữa cháy trên biển, 1 xe chữa cháy cần vươn hiện đại từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ngoài nguồn ngân sách địa phương, thành phố đã tiếp nhận nhiều dự án viện trợ quốc tế từ các tổ chức như: KOICA, JICA, USAID, FAO, UNDP, Hội Chữ thập đỏ quốc tế... cùng hơn 300 tỷ đồng ủng hộ từ các doanh nghiệp, cá nhân.

“Thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng; phát triển và nhân rộng các mô hình điển hình; nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm và cơ sở dữ liệu; nâng cao năng lực đội ngũ và các cơ chế hỗ trợ; đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ tái thiết sau thiên tai và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. Thành phố tiếp tục phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành địa phương quản lý rủi ro thiên tai thông minh, an toàn, bền vững dựa vào cộng đồng”, ông Nguyễn Bảo Hân nói.