Ngành y tế Đà Nẵng tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ
ĐNO - Sáng 31/10, đoàn công tác của Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng kiểm tra, hỗ trợ xử lý môi trường, nguồn nước sinh hoạt và hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ tại xã Duy Xuyên và phường Điện Bàn.
Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại nhiều khu vực vẫn còn bùn đất, rác thải và xác động vật chưa được thu gom triệt để, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Các đơn vị y tế tuyến cơ sở được hướng dẫn tăng cường truyền thông phòng bệnh, vận động người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống, sử dụng thực phẩm an toàn; chủ động xử lý xác súc vật chết đúng cách để tránh ô nhiễm nguồn nước.
Trước đó, chiều 30/10, CDC Đà Nẵng thành lập các đội công tác đến các địa phương để cấp phát viên khử khuẩn nước sinh hoạt, hỗ trợ người dân xử lý nguồn nước sau ngập.
Đồng thời, hướng dẫn các trường học, bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế vệ sinh môi trường, làm sạch nguồn nước, phun thuốc khử trùng nhằm hạn chế các bệnh thường gặp sau mưa lũ như đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, tiêu hóa, tiêu chảy...
Ngành y tế thành phố cho biết sẽ tiếp tục cử các đoàn công tác đến những khu vực bị ảnh hưởng, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ xử lý môi trường, bảo đảm an toàn nguồn nước và phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn sau mưa lũ.
Ngày 31/10, Sở Y tế Đà Nẵng ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, bệnh viện bộ, ngành và tư nhân trên địa bàn triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra và ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan từ nay đến hết năm 2025.
Sở yêu cầu các đơn vị khẩn trương, quyết liệt, chủ động phòng ngừa và ứng phó ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân và cán bộ y tế, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai.
Các cơ sở y tế tổ chức xử lý, khắc phục thiệt hại, bảo đảm vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phòng, chống dịch bệnh ngay sau khi nước rút; chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, hóa chất khử khuẩn và các điều kiện khám, chữa bệnh để phục vụ người dân liên tục.
Đồng thời, hướng dẫn người dân sử dụng hóa chất xử lý nước, khử khuẩn môi trường đúng quy định chuyên môn, phù hợp điều kiện từng khu vực dân cư.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là vùng ngập sâu, trũng thấp, có nguy cơ sạt lở hoặc chia cắt; không để người dân trở về khi chưa bảo đảm an toàn.
Các đơn vị y tế báo cáo hằng ngày tình hình thiệt hại, tiến độ khắc phục và nhu cầu hỗ trợ.