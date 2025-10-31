Y tế Ngành y tế Đà Nẵng tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ ĐNO - Sáng 31/10, đoàn công tác của Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng kiểm tra, hỗ trợ xử lý môi trường, nguồn nước sinh hoạt và hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ tại xã Duy Xuyên và phường Điện Bàn.

Lực lượng y tế phun hóa chất khử khuẩn tại Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên nhằm phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ. Ảnh: CDC Đà Nẵng

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại nhiều khu vực vẫn còn bùn đất, rác thải và xác động vật chưa được thu gom triệt để, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Các đơn vị y tế tuyến cơ sở được hướng dẫn tăng cường truyền thông phòng bệnh, vận động người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống, sử dụng thực phẩm an toàn; chủ động xử lý xác súc vật chết đúng cách để tránh ô nhiễm nguồn nước.

Các đơn vị y tế khẩn trương vệ sinh môi trường, làm sạch nguồn nước. Ảnh: CDC Đà Nẵng

Trước đó, chiều 30/10, CDC Đà Nẵng thành lập các đội công tác đến các địa phương để cấp phát viên khử khuẩn nước sinh hoạt, hỗ trợ người dân xử lý nguồn nước sau ngập.

Đồng thời, hướng dẫn các trường học, bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế vệ sinh môi trường, làm sạch nguồn nước, phun thuốc khử trùng nhằm hạn chế các bệnh thường gặp sau mưa lũ như đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, tiêu hóa, tiêu chảy...

Ngành y tế thành phố cho biết sẽ tiếp tục cử các đoàn công tác đến những khu vực bị ảnh hưởng, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ xử lý môi trường, bảo đảm an toàn nguồn nước và phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn sau mưa lũ.