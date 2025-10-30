Chính trị Ứng phó mưa lũ: Linh hoạt hỗ trợ nhân dân Nhờ sự linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng phương châm “4 tại chỗ” và tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền cơ sở, công tác ứng phó và hỗ trợ người dân trong mưa lũ đã được triển khai khẩn trương, củng cố vững chắc niềm tin của bà con vào sự điều hành quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Người dân xã Trà Vân có chỗ tránh trú an toàn và được đảm bảo về lương thực thực phẩm. Ảnh: TRÀ VÂN

“4 tại chỗ” ở Trà Vân

Sáng 29/10, trụ sở UBND xã Trà Vân bất ngờ bị khối lượng lớn bùn đất, đá theo suối đổ vào, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn cơ quan. Lãnh đạo xã lập tức chỉ đạo cán bộ, công chức di chuyển đến nơi an toàn.

Trong lúc khẩn trương, cấp bách, thông điệp từ ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã, vẫn hết sức bình tĩnh và chủ động: “Chúng tôi chỉ bố trí 9 đồng chí dân quân thường trực ở lại, thực phẩm cơ bản đầy đủ trong nhiều ngày”.

Sự bình tĩnh, chủ động này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước mùa mưa lũ. Ông Nguyễn Tấn Thành cho biết, để chủ động ứng phó mùa mưa lũ năm nay, xã Trà Vân đã có một cách làm đột phá, đó là huy động người dân chung tay dựng các lán trại trú ẩn tại các vị trí an toàn đã được khảo sát kỹ lưỡng.

Theo đó, người dân lên rừng chặt tre, nứa, lồ ô... để dựng lán. Mỗi lán có sức chứa vài chục người, đủ điều kiện sinh hoạt tạm thời nếu bị cô lập 4-5 ngày.

Cán bộ và nhân dân xã Trà Vân khắc phục sạt lở. Ảnh: TRÀ VÂN

Với sự chuẩn bị này, trong những ngày mưa lũ đang diễn ra, hơn 700 người dân ở xã Trà Vân đã chủ động di chuyển về 9 nơi trú ẩn an toàn do chính họ lựa chọn và xây dựng từ trước mùa mưa lũ.

Không chỉ chủ động về nơi trú ẩn, xã Trà Vân còn đi trước một bước về hậu cần. Từ tháng 8, xã đã kêu gọi hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu. Hàng tài trợ được phân chia và tập kết trước tại các lán trại, đảm bảo khi có sự cố, người dân chuyển đến tránh trú không thiếu đói.

Trước khi mưa lớn xảy ra, cán bộ xã giao lại việc tự ứng biến cho lãnh đạo thôn và người dân. Khi có lệnh di dời, Ban nhân dân thôn thông tin, người dân chủ động dắt nhau về nơi trú ẩn, tự điều hành sinh hoạt với đầy đủ thức ăn, nước uống. Cán bộ xã được rút về trụ sở để cơ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở.

Cách làm chủ động, sáng tạo và phân cấp này của Trà Vân là một biểu hiện sinh động, hiệu quả của công tác phòng chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Thực tế diễn biến mưa lũ cho thấy sự cần thiết của cách làm này. Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, tối 27/10, lũ quét đã cuốn trôi nhà của 11 hộ dân trên địa bàn. Nhờ sự chủ động di dời từ trước của chính quyền và người dân nên không có thiệt hại về người.

“Trong tình huống sạt lở chia cắt không thể chỉ huy, liên lạc được, chúng tôi giao trách nhiệm “4 tại chỗ” cho cấp thôn. Lãnh đạo xã chỉ huy chung và phân công các đồng chí Thường vụ, Đảng ủy viên đứng điểm theo dõi thông tin, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự”, ông Chiến nói.

Đoàn công tác xã Trà Tân vượt mưa lũ, sạt lở đến với các hộ dân bị lũ quét cuốn trôi nhà cửa. Ảnh: TRÀ TÂN

Bên nhau vượt gian nguy

Giữa hàng nghìn bản tin về diễn biến mưa lũ khó khăn, những hình ảnh về tinh thần quân dân gắn bó, sự sẻ chia ấm áp của chính quyền cơ sở và cộng đồng lại trở thành những điểm sáng đầy xúc động, tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng thiên tai.

Câu chuyện xúc động về y sĩ Hồ Thị Hiếu và y sĩ Bùi Xuân Bằng công tác tại Trạm Y tế xã Trà Tập (điểm Trà Cang) là một minh chứng. Bất chấp mưa lũ, sạt lở, hai y sĩ đã vượt qua quãng đường 5km hiểm trở đến tận nhà sản phụ ở nóc Mộ Lang (thôn 5), hỗ trợ đỡ đẻ thành công một bé gái nặng 3,2kg an toàn.

Tại xã Hiệp Đức, thôn Tam Tú bị cô lập hoàn toàn do ngập sâu. Lực lượng Công an xã đã kịp thời phối hợp vận chuyển một xe hàng cứu trợ (gồm 100kg gạo và 50 thùng mì tôm) của Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4 đến hỗ trợ bà con.

Bà con thôn Trà Lý, xã Tam Anh cùng nhau gói bánh gửi tặng bà con vùng lũ. Ảnh: THANH THỦY

Chính quyền xã Hiệp Đức cho biết, do nhiều khu vực bị ngập sâu, ô tô không thể tiếp cận các khu dân cư nên lực lượng Công an xã đã sử dụng thuyền để vận chuyển hàng cứu trợ, kịp thời đưa lương thực, thực phẩm đến tay người dân…

Tình cảm, sự sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ cũng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều tổ chức, cá nhân đã kịp thời chung tay, hướng về đồng bào vùng lũ bằng những hành động thiết thực.

Giữa những mất mát do thiên tai, tinh thần sẻ chia, nghĩa tình của người dân vùng lũ đã mang đến những thông tin ấm lòng.

Từ Đại Lộc, anh Hạ Vĩ chia sẻ: “Đã hai đêm liền thức trắng. Nước lớn tràn vào nhà, cứ ngỡ qua cơn, nhưng tối qua nước lại dâng, cao hơn cả đỉnh lũ đợt trước. Trong cảnh ngập sâu, mất điện, không nước sạch, may mắn được hàng xóm giúp đỡ miếng cơm nóng cho hai vợ chồng”.

Hay như hành động ấm lòng của một gia đình ở xã Xuân Phú, khi chia sẻ trên mạng xã hội: “11 giờ trưa nay mình nổ máy phát điện. Bà con trong xóm ai sạc điện thoại thì ghé nha”....

Những tình cảm, sự đoàn kết, sẻ chia và sự nương tựa ấm lòng này chính là nguồn động viên lớn, giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua được cơn lũ lịch sử, ổn định cuộc sống.