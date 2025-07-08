Chính quyền - đoàn thể Ngày thứ Ba đồng hành với công dân Vào thứ Ba hằng tuần, một đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Phú trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. Đây là mô hình được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Phú triển khai nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sâu sát thực tiễn, sát dân, sát cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú Bùi Ngọc Ảnh (bên phải) tư vấn cho hộ ông Nguyễn Ngọc Thủy trong việc lập thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sáng 5/8. Ảnh: N.ĐOAN

Thí điểm mô hình mới

“Ban Thường vụ Đảng ủy phường đồng hành cùng với công dân trong hướng dẫn pháp lý và thủ tục hành chính trực tuyến” là mô hình được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Phú thống nhất triển khai bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 8/2025.

Mô hình nhằm phát huy vai trò nêu gương, tiên phong của cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Qua đó, giúp tăng cường sự gắn bó, gần gũi giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tạo dựng lòng tin, sự đồng hành trong phục vụ công dân.

Mô hình này cũng là lựa chọn của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Phú trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sâu sát thực tiễn, sát dân, sát cơ sở.

Sáng 5/8, theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Phú, ông Bùi Ngọc Ảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường để tham gia tư vấn, hướng dẫn thủ tục pháp lý cho công dân.

Chỉ trong buổi sáng, nhiều trường hợp công dân đến liên hệ làm thủ tục hồ sơ liên quan đến đất đai, hay đề nghị được hướng dẫn làm hồ sơ đã được ông Ảnh lắng nghe, tư vấn và hướng dẫn tận tình.

Như trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (khối phố An Hà Nam, phường Quảng Phú) có nguyện vọng chuyển mục đích sử dụng đất tại thửa số 525, tờ bản đồ số 27.

Theo giấy hẹn, sáng 5/8, ông Thủy đến nhận kết quả xác nhận quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Quảng Phú.

Qua cán bộ chuyên môn, biết được hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Thủy có tính chất phức tạp khi ông đề nghị nhập thửa, rồi lập thủ tục chuyển mục đích, ông Bùi Ngọc Ảnh đã mời công dân đến bàn làm việc để trao đổi.

Qua nghiên cứu hồ sơ, tham vấn ý kiến cán bộ chuyên môn, ông Bùi Ngọc Ảnh hướng dẫn ông Thủy nên lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở với diện tích 50m2 để hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, vừa phù hợp khả năng tài chính và thực tiễn sử dụng đất của ông.

Trong quá trình làm thủ tục, nếu gặp phiền hà, nhũng nhiễu ông Thủy có thể phản ánh ngay đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường qua số điện thoại.

Sau buổi làm việc, ông Thủy bày tỏ sự đồng tình cao với hướng dẫn này.

Cán bộ chuyên môn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường được ông Bùi Ngọc Ảnh giao hỗ trợ hướng dẫn ông Thủy làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng nguyện vọng.

Đánh giá ưu điểm để nhân rộng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú Bùi Ngọc Ảnh chia sẻ, với mô hình này, được phân công theo lịch, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Phú trực tiếp tham gia hỗ trợ công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nội dung bao gồm: tư vấn, giải đáp vướng mắc liên quan đến quy trình, thủ tục hành chính thường gặp; hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ trực tuyến qua các nền tảng số.

Đồng thời kịp thời tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh các khó khăn, bất cập của người dân để Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo tháo gỡ, cải tiến quy trình thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

“Mô hình sẽ được sơ kết ở tháng đầu tiên, theo quý hoặc 6 tháng nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm. Lấy ý kiến người dân sau khi được hỗ trợ.

Trên cơ sở đó xem xét nhân rộng hoặc cải tiến mô hình thành “Ngày cùng dân giải quyết thủ tục số”, “Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp tổ dân phố”…

Nỗ lực mà Quảng Phú hướng đến là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn vững vàng, sâu sát cơ sở, gần dân, vì dân.

Nâng cao chỉ số hài lòng, thúc đẩy thực chất chuyển đổi số cấp phường”, ông Ảnh chia sẻ.