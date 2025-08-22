Giáo dục - Việc làm "Ngày yêu thương" với thầy trò vùng cao Thực hiện chương trình “Ngày yêu thương” do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động, nhiều trường học khu vực đô thị có hành trình vượt núi, san sẻ yêu thương, tiếp sức cho thầy và trò các trường vùng cao, vùng biên giới trước thềm năm học mới 2025 - 2026.

Thầy cô giáo Trường THPT Tôn Thất Tùng tặng đồ dùng học tập, đồng phục, nhu yếu phẩm đến Trường THPT Tây Giang và Trường THPT Võ Chí Công. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Hành trình yêu thương

Những ngày giữa tháng 8, gác lại những bộn bề công việc trước năm học mới, gần 20 thầy cô giáo của Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân), Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) và THPT Tôn Thất Tùng (phường An Hải) có mặt trên chuyến xe mang tên “Ngày yêu thương” hướng về các trường miền núi.

Sau hành trình vượt núi, các thầy cô giáo đến với Trường THPT Tây Giang (xã Tây Giang) và Trường THPT Võ Chí Công (xã biên giới Hùng Sơn).

Tại đây, đoàn trao tiền mặt cùng đồ dùng học tập, quần áo ấm, nhu yếu phẩm, tổng trị giá hơn 120 triệu đồng để phục vụ cho năm học mới 2025 - 2026.

Đại diện Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trung đoàn 224 tặng cặp sách, dụng cụ học tập mới cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cà Dy. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đại diện Trường THPT Nguyễn Văn Thoại cho biết, để có kinh phí và vật dụng gửi tặng thầy trò vùng cao, nhà trường mở cửa thư viện hè kết hợp hoạt động “Cà phê và sách - Chia sẻ yêu thương” và chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ để vận động kinh phí, đồ dùng học tập từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh của trường.

Thầy Nguyễn Công Tươi, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Chí Công cho biết, trường được thành lập để phục vụ học sinh các xã vùng cao, biên giới. Cuối năm 2020, do sạt lở đất, toàn bộ giáo viên và học sinh nhà trường phải sơ tán khẩn cấp. Kể từ đó, thầy trò dạy và học tại cơ sở của Trường THPT Tây Giang, cách xa hơn 40km, trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất và đi lại cách trở.

Trong khi đó, Trường THPT Tây Giang phục vụ nhu cầu học tập của học sinh người Cơ Tu. Dù được đầu tư thường xuyên nhưng điều kiện dạy và học của trường còn nhiều khó khăn do đặc thù của vùng cao như: địa hình cách trở, thời tiết khắc nghiệt, đồng bào Cơ Tu đời sống khó khăn.

Tiếp nhận kinh phí và đồ dùng học tập từ các trường khu vực đô thị, thầy Tươi phấn khởi, nói: “Sự hỗ trợ này không chỉ thể hiện sự tiếp sức, san sẻ yêu thương giữa viên chức, người lao động và học sinh khu vực đô thị đến thầy và trò miền núi mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để thầy trò miền núi vượt qua khó khăn, phấn đấu dạy và học tốt”.

Nét đẹp ngành giáo dục

Tiếp nối hành trình “Ngày yêu thương”, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường An Hải) vừa phối hợp với Trung đoàn 224 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không - Không quân) đến với các trường miền núi.

Đại diện Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến trao học bổng và vở cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cà Dy (xã Bến Giằng), đoàn trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho những học sinh vượt khó học giỏi và 100 phần quà học tập nhằm tiếp sức đến trường cho các em học sinh khó khăn trước năm học mới.

Tại Trường THPT Quang Trung (xã Đông Giang), đoàn trao “Tủ sách yêu thương” với hàng trăm quyển sách, truyện cho học sinh. Đặc biệt, đoàn tặng nhiều thiết bị và đồ dùng học tập môn Giáo dục thể chất (bóng chuyền, bóng đá, cầu lông) giúp cải thiện điều kiện học tập, rèn luyện sức khỏe cho thầy trò vùng cao.

Đồng hành với thầy và trò vùng cao, tập thể Hội đồng Sư phạm Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến (phường Cẩm Lệ) đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang (xã Tây Giang). Trong buổi gặp mặt, ngoài những phần quà trao đi, các thầy cô cùng giao lưu, sinh hoạt, trò chuyện với học sinh vùng cao, tạo nên không khí ấm áp, thấm đẫm nghĩa tình thầy trò.

Cô Hồ Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang chia sẻ: “Chương trình “Ngày yêu thương” thật sự là hoạt động ý nghĩa, nhân văn sâu sắc. Không chỉ trao gửi những món quà thiết thực, mà chương trình cũng là sợi dây kết nối tình thầy trò, xóa nhòa khoảng cách địa lý, là niềm động viên tinh thần to lớn giúp học sinh khó khăn vững tin trong hành trình học tập”.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, chương trình “Ngày yêu thương” do sở phát động từ năm học 2017 - 2018 và được duy trì đến nay. Sau hợp nhất sắp xếp đơn vị hành chính, chương trình “Ngày yêu thương” tiếp tục được phát huy, trở thành nét đẹp nhân văn của ngành giáo dục thành phố, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa đồng bằng và miền núi, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.