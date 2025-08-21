Xã hội Chung tay chăm lo học sinh khó khăn Năm học mới 2025 - 2026 đang đến gần, thời điểm này các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hết lòng quan tâm, chung sức giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chi đoàn Trại tạm giam, Công an thành phố đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ em Lê Đức Việt. Ảnh: N.Q

Đoàn thanh niên trao gửi yêu thương

Em Nguyễn Thị Kiều Vy (phường Cẩm Lệ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ bị bệnh tim, đau ốm thường xuyên; cha gặp tai nạn lao động, sức khỏe giảm sút.

Từng có nguy cơ bỏ học giữa chừng, nhưng từ năm 2022, Vy được Chi đoàn Phòng Hồ sơ Công an thành phố nhận đỡ đầu và hỗ trợ định kỳ 1 triệu đồng/quý. Đầu năm học mới, bên cạnh hỗ trợ kinh phí, Chi đoàn còn tặng dụng cụ học tập, sách vở giúp em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Hoàn cảnh em Lê Đức Việt (phường Hòa Xuân) cũng đáng thương khi em mắc chứng tự kỷ, gia đình thuộc diện khó khăn. Đầu năm 2024, Chi đoàn Trại tạm giam, Công an thành phố nhận đỡ đầu, hỗ trợ em Việt 1 triệu đồng/quý. Bên cạnh đó, các đoàn viên thường xuyên đến động viên, trao quà, sách vở, áo quần, tạo động lực để em hòa nhập và nỗ lực học tập.

Đây là 2 trong số 33 học sinh trên địa bàn được các chi đoàn công an nhận chăm sóc, đỡ đầu theo mô hình “Đồng hành cùng em đến trường”.

Trung tá Hồ Đình Trí, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, mô hình trên được Ban Thanh niên triển khai năm 2019. Sự đồng hành của các chi đoàn công an không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cho các em trên con đường học tập.

Đầu năm học mới, chi đoàn công an các đơn tiếp tục đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ quý III và tặng dụng cụ học tập, sách vở, áo quần giúp các em có điều kiện đến trường.

Hướng tới năm học 2025 - 2026, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố triển khai hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ học sinh khó khăn. Ngày 18/8, 50 đoàn viên, thanh niên xã Đồng Dương ra quân đổ bê tông sân trường, chỉnh trang phòng học tại Trường Mẫu giáo Bình Lãnh, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất để đón trẻ bước vào năm học mới.

Trước đó, Đoàn Các cơ quan Đảng thành phố tổ chức chương trình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tại xã Sông Vàng, trao hơn 20 suất quà cho học sinh khó khăn. Ngoài ra, Thành Đoàn vừa triển khai chương trình “Gửi tặng tri thức - Chắp cánh ước mơ” tại Trường Tiểu học thị trấn Prao (xã Đông Giang) và trao 100 phần quà, sữa, 10 suất học bổng cho học sinh.

Phụ nữ đồng hành

Trước thềm năm học mới, Chi hội phụ nữ Tân Bình 1 (Hội LHPN phường Sơn Trà) tổ chức chương trình “Sách trao tri thức - vở trao yêu thương” tặng 25 bộ sách mới, 120 ram vở và quà với tổng kinh phí 26 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi. Đây là năm thứ 5 chương trình được tổ chức, kinh phí thực hiện do các nhà hảo tâm đóng góp và từ nguồn bán phế liệu do chi hội thực hiện.

Chi hội phụ nữ Tân Bình 1 (Hội LHPN phường Sơn Trà) tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi trước thềm năm học mới. Ảnh: N.Q

Tại xã Đồng Dương, Hội LHPN xã tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”, trao 60 suất quà, gồm 30 xe đạp, 60 cặp sách, vở, mũ nón và tiền mặt, tổng kinh phí 95 triệu đồng cho học sinh. Trước đó, Hội LHPN xã Thăng Phú cũng trao quà cho 14 học sinh khó khăn, đồng thời nhận đỡ đầu 9 em với số tiền 40,4 triệu đồng.

Theo Hội LHPN thành phố, việc chăm lo, hỗ trợ học sinh khó khăn trước thềm năm học mới là hoạt động thường niên, được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cơ sở. Thông qua những phần quà thiết thực như sách vở, xe đạp, học bổng và áo quần, hội mong muốn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vượt khó, nỗ lực học tập, không bỏ học giữa chừng.

Đặc biệt, từ các mô hình gây quỹ bằng cách phân loại rác tái chế và sự chung tay của hội viên, nhà hảo tâm, hoạt động đã lan tỏa rộng khắp, góp phần vào công tác an sinh xã hội và thể hiện trách nhiệm của tổ chức hội đối với thế hệ tương lai.