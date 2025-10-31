Kinh tế Người dân nhận “sổ đỏ” nhanh hơn, thuận lợi hơn Sau hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận bước chuyển tích cực trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là “sổ đỏ”). Thời gian giải quyết được rút ngắn đáng kể, người dân không phải đi lại nhiều lần, quy trình xử lý hồ sơ minh bạch và thuận lợi hơn.

Lãnh đạo phường Liên Chiểu trao "sổ đỏ" cho người dân. Ảnh: Hoài Phong

Chủ động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Tại phường Liên Chiểu, từ tháng 7 đến nay, địa phương đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ lĩnh vực đất đai và hoàn tất, cấp gần 20 “sổ đỏ” cho người dân. Chia sẻ niềm vui khi nhận “sổ đỏ”, ông Lê Văn Hoài nói: “Trước kia làm thủ tục phải lên huyện nộp hồ sơ, rồi hồ sơ lại chuyển về phường xác minh, đo đạc… Mỗi khâu cách nhau khiến thời gian kéo dài, có khi hơn một tháng. Nay chỉ cần đến phường, được cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi nhận sổ chỉ sau gần 20 ngày. Điều này giúp người dân chúng tôi yên tâm, tin tưởng và có động lực làm ăn, phát triển kinh tế”.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, kết quả bước đầu có ý nghĩa rất lớn. Bởi khi tiếp nhận thẩm quyền từ cấp quận, đội ngũ cán bộ cơ sở phải đồng thời xử lý hồ sơ mới và rà soát hàng trăm hồ sơ còn tồn từ trước. “Thời gian đầu, chúng tôi phải vừa học, vừa làm, vừa rà soát quy trình sao cho đúng quy định pháp luật, vừa đảm bảo người dân không phải chờ đợi lâu. Có những ngày cán bộ địa chính và phòng kinh tế - hạ tầng - đô thị phải làm việc đến 9 giờ tối để trả hồ sơ đúng hẹn”, ông Lý cho biết.

Phường Liên Chiểu đã phân công rõ đầu mối xử lý: Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ một cửa; cán bộ địa chính kiểm tra hiện trạng, phối hợp đơn vị đo đạc cập nhật bản đồ thửa đất; phòng kinh tế - hạ tầng - đô thị lập hồ sơ kỹ thuật và xác nhận; sau đó trình lãnh đạo UBND phường ký cấp giấy. Người dân chỉ cần nộp nghĩa vụ tài chính và đến phường nhận kết quả, thay vì phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần.

Tại phường Hải Vân, cầm trên tay hai cuốn “sổ đỏ” vừa được trao, ông Đoàn Bính xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi bàn giao đất làm dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu và được bố trí tái định cư tại đường Mê Linh. Lúc nghe thông tin sáp nhập, chúng tôi cũng lo thủ tục sẽ kéo dài. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã được nhận sổ. Rất cảm ơn chính quyền phường Hải Vân đã hướng dẫn tận tình và giải quyết nhanh gọn”.

Cùng niềm vui ấy, các hộ như Trương Bơi, Lê Văn Cường, Phạm Văn Thương, Thái Ngọc Hùng... đều cho biết hồ sơ được xử lý thuận lợi, không phát sinh phiền hà. “Từ đây, chúng tôi yên tâm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế trên mảnh đất của mình”, đại diện gia đình ông Thái Ngọc Hùng nói.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng cho biết, yêu cầu cao nhất trong xử lý hồ sơ đất đai là không để chậm trễ, không để tồn đọng và càng không để người dân phải chờ trong tình trạng “không biết vì sao”. Trường hợp chưa đủ điều kiện, phường thông báo rõ lý do, hướng dẫn bổ sung hồ sơ cụ thể. “Giải quyết đất đai liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân. Vì vậy, phải làm đúng - đủ - thận trọng, nhưng cũng phải nhanh, trách nhiệm và minh bạch”, ông Dũng nói.

Lãnh đạo phường Hải Vân trực tiếp trao sổ đỏ cho người dân. Ảnh: HOÀI PHONG

Nâng cao vai trò, trách nhiệm chính quyền cơ sở

Không chỉ ở khu vực đô thị, mô hình cấp “sổ đỏ” tại cấp xã cũng được triển khai đồng bộ tại các xã miền núi. Xã Hiệp Đức là một trong những địa phương đầu tiên cấp sổ trực tiếp cho người dân ngay sau khi được phân cấp. Ông Đặng Ngọc Sô, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Đức cho biết, khối lượng công việc rất lớn bởi nhiều hồ sơ có nguồn gốc đất phức tạp, liên quan đất rừng, đất khai hoang sử dụng từ nhiều năm trước. “Nhưng chúng tôi quán triệt tinh thần lấy người dân làm trung tâm. Dù khó đến đâu cũng phải giải quyết rõ ràng, đúng pháp luật và đúng hẹn”, ông Sô nói.

Ông Sô cũng cho biết, việc được giao thẩm quyền ký xác nhận và cấp “sổ đỏ” lần đầu không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn, mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực của chính quyền cơ sở. Cán bộ xã có cơ hội rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn; đồng thời nắm chắc hơn tình hình quản lý đất đai trên địa bàn, hạn chế sai sót, khiếu kiện và tranh chấp.

Theo ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, để đảm bảo mô hình mới vận hành hiệu quả, thông suốt, ngay từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố phối hợp với các chi nhánh và UBND xã, phường chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, xây dựng quy chế phối hợp xử lý hồ sơ theo từng bước, trong đó thời gian trả kết quả được quy định tối đa 17 ngày làm việc.

Hiện UBND cấp xã, phường được thực hiện 14 thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có các thủ tục quan trọng vốn thuộc thẩm quyền cấp huyện như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; cấp đổi; đăng ký biến động đất đai, tách thửa, hợp thửa; chuyển mục đích sử dụng đất theo phạm vi cho phép. Như vậy, hầu hết thủ tục cơ bản đã có thể giải quyết ngay tại cơ sở. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, mà còn tạo điều kiện minh bạch hóa quy trình quản lý đất đai.

Song song với đó, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thiện trung tâm phục vụ hành chính công, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và đào tạo kỹ năng tiếp dân cho đội ngũ cán bộ. Nhiều người dân đánh giá, thay đổi lần này không chỉ là rút ngắn quy trình, mà thực chất là chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”.

Thực tế triển khai cho thấy, việc phân cấp mạnh cho địa phương chỉ đạt hiệu quả khi đi kèm cơ chế giám sát, kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong công tác chỉ đạo của thành phố: phân quyền nhưng phải đi liền trách nhiệm; tạo thuận lợi cho dân nhưng không buông lỏng quản lý.