Nhận định trận đấu Arsenal vs Bilbao - Nơi Pháo thủ trút giận hay lại thêm nỗi thất vọng

Sau hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Villarreal, áp lực đang đè nặng lên vai thầy trò HLV Mikel Arteta. Trận giao hữu với Athletic Bilbao tại Emirates Cup không chỉ là cơ hội để Arsenal tìm lại cảm giác chiến thắng mà còn là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Trong khi đó, Bilbao cũng đang trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp và rất khát khao chấm dứt cơn ác mộng này.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Arsenal vs Bilbao

Arsenal đang chịu áp lực gỡ gạc thể diện

Arsenal bước vào trận đấu này với chuỗi hai thất bại, nhưng điều đó không làm giảm đi sự tự tin của họ. HLV Arteta sẽ yêu cầu các học trò thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Dù để thua Villarreal 3-2, nhưng hàng công của Arsenal vẫn cho thấy sự sắc bén với 2 bàn thắng được ghi.

Đây là trận đấu cuối cùng để "Pháo thủ" tạo cú hích tinh thần trước khi bước vào mùa giải mới. Với lợi thế sân nhà, chiều sâu đội hình và thành tích bất bại tại Emirates Cup trong 3 mùa giải gần nhất, Arsenal có đủ cơ sở để giành chiến thắng.

Athletic Bilbao đang gặp cuộc chiến để thoát khủng hoảng

Bilbao đang trải qua một giai đoạn tiền mùa giải vô cùng tồi tệ với 5 trận toàn thua. Họ thậm chí còn thua Liverpool hai trận chỉ trong một ngày. Mặc dù vậy, việc giữ chân thành công ngôi sao chạy cánh Nico Williams với bản hợp đồng 10 năm là một điểm sáng hiếm hoi. Đây là động lực lớn cho đội bóng xứ Basque.

Dù phong độ không tốt, Bilbao vẫn sở hữu những cầu thủ chất lượng và lối chơi giàu thể lực. Họ sẽ không dễ dàng buông xuôi và chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Arsenal, đặc biệt khi hàng thủ của "Pháo thủ" đang bộc lộ nhiều lỗ hổng.

Lịch sử đối đầu giữa Arsenal vs Bilbao

Arsenal và Athletic Bilbao chưa có nhiều cơ hội đối đầu gần đây. Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại Emirates Cup đã diễn ra từ lâu. Tuy nhiên, Arsenal có thành tích rất tốt tại giải đấu này, với 3 lần vô địch liên tiếp.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Với bên Arsenal

Gabriel Jesus tiếp tục vắng mặt vì chấn thương dài hạn.

Tuy nhiên, tin vui là Kai Havertz, Riccardo Calafiori và Leandro Trossard đều có khả năng trở lại sau những chấn thương nhẹ.

Noni Madueke có thể sẽ được HLV Arteta tin tưởng cho một suất đá chính.

Với bên Bilbao

Đội khách không có bất kỳ ca chấn thương mới nào đáng chú ý.

Tân binh Jesus Areso nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt chính thức.

Bộ đôi anh em Inaki Williams và Nico Williams sẽ là niềm hy vọng trên hàng công.

Dự đoán tỷ số trận đấu Arsenal vs Bilbao

Mặc dù cả hai đội đều có những vấn đề riêng, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp và lợi thế sân nhà của Arsenal là rất lớn. Với một Bilbao đang sa sút nghiêm trọng, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Arsenal giành chiến thắng thuyết phục, tạo đà tâm lý tốt trước thềm mùa giải mới.

Dự đoán, trận đấu sẽ diễn ra cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi, khi cả hai hàng thủ đều không có phong độ tốt nhất.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 3-2 Athletic Bilbao.