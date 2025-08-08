Thể thao Nhận định trận đấu MU vs Fiorentina: "Quỷ Đỏ" đạp đổ "Tường thép" Nhận định, dự đoán tỉ số trận MU vs Fiorentina diễn ra vào lúc 18h45 ngày 9/8, trận giao hữu này có thể xảy ra nhiều bàn thắng.

Nhận định trận đấu MU vs Fiorentina - "Quỷ Đỏ" đạp đổ "Tường thép"

Manchester United đang có những sự chuẩn bị ấn tượng cho mùa giải 2025/26. Mặc dù mùa giải trước là một thảm họa, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, Quỷ đỏ đang cho thấy dấu hiệu tích cực. Họ vừa vô địch Premier League Summer Series trên đất Mỹ với thành tích 2 thắng, 1 hòa, thể hiện một lối chơi gắn kết và đầy sức sống.

Đối thủ của họ trong trận đấu cuối cùng trước khi mùa giải mới khởi tranh là Fiorentina, một đội bóng giàu truyền thống của Italia. Kết thúc ở vị trí thứ 6 tại Serie A mùa trước, Fiorentina cũng đang cho thấy phong độ tốt ở giai đoạn tiền mùa giải. Với sự góp mặt của David De Gea - huyền thoại của MU - trong khung gỗ bên kia chiến tuyến, trận đấu này hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài hấp dẫn và đầy kịch tính.

Nhận định chuyên sâu trận đấu MU vs Fiorentina

Manchester United với màn khởi đầu hứa hẹn cho kỷ nguyên mới

Manchester United trong trận đấu gần đây

Mặc dù không được tham dự cúp châu Âu mùa tới, MU đang có sự chuẩn bị rất nghiêm túc. Họ đã chiêu mộ những bản hợp đồng chất lượng như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, đồng thời đang tiến sát tới việc chiêu mộ tiền đạo trẻ tài năng Benjamin Sesko. Điều này cho thấy Quỷ đỏ đang rất quyết tâm để trở lại đỉnh cao.

Dưới thời Ruben Amorim, MU đang trình diễn một lối chơi tấn công mạch lạc và hiệu quả hơn. Các cầu thủ trông khỏe mạnh, gắn kết, và đã đạt được những kết quả ấn tượng ở loạt trận giao hữu. Với lợi thế sân nhà Old Trafford và sự cổ vũ của hơn 50.000 khán giả, MU hoàn toàn có thể áp đặt thế trận và giành chiến thắng.

Fiorentina được coi là "Ngựa ô" sẵn sàng làm khó chủ nhà

Fiorentina trong trận đấu gần đây

Đừng vội đánh giá thấp Fiorentina! Đội bóng Italia đã có một mùa giải thành công khi cán đích ở vị trí thứ 6 Serie A và đang có những màn trình diễn ổn định ở giai đoạn tiền mùa giải. Họ đã hoàn tất nhiều thương vụ chất lượng như Simon Sohm, Nicolo Fagioli, hay cựu tiền đạo Man City Edin Dzeko, giúp đội hình trở nên mạnh mẽ hơn.

Với kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu và tinh thần không ngại va chạm, Fiorentina hoàn toàn có thể gây khó khăn cho MU. Sự hiện diện của David De Gea, người quá am hiểu về lối chơi của Quỷ đỏ, cùng với hàng công được thử nghiệm nhiều phương án, đội khách sẽ là một đối thủ không hề dễ chơi.

Lịch sử đối đầu giữa MU vs Fiorentina

Trong lần gần nhất hai đội chạm trán tại vòng bảng Champions League mùa giải 1999/2000, Fiorentina đã thắng 2-0 trên sân nhà, nhưng MU đã trả lời bằng chiến thắng 3-1 tại Old Trafford.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Manchester United: Quỷ đỏ sẽ thiếu vắng trung vệ Lisandro Martinez do anh mới chỉ trở lại tập luyện nhẹ. Tiền đạo Rasmus Hojlund nhiều khả năng không ra sân do những đồn đoán về tương lai. Tuy nhiên, sự trở lại của Andre Onana, Joshua Zirkzee cùng sự ra mắt của các tân binh sẽ là điểm nhấn.

Fiorentina: Đội hình của Fiorentina gần như đầy đủ. Đặc biệt, David De Gea sẽ có màn tái ngộ đầy cảm xúc với các cổ động viên và là tâm điểm chú ý của trận đấu. Các tân binh như Sohm, Fagioli và Gudmundsson sẽ được HLV Stefano Pioli trao cơ hội để thử nghiệm đội hình.

Dự đoán tỷ số trận đấu MU vs Fiorentina

Mặc dù Fiorentina là một đối thủ khó chịu, nhưng với phong độ ấn tượng ở tour du đấu và quyết tâm cao độ để chuẩn bị cho mùa giải mới, Manchester United vẫn được đánh giá cao hơn. Họ có lợi thế sân nhà, dàn tân binh chất lượng, cùng sự gắn kết trong lối chơi.

Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng, vì thế cả hai đội sẽ không quá đặt nặng kết quả. Tuy nhiên, với màn trình diễn của Quỷ đỏ trên đất Mỹ, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một chiến thắng. Một trận đấu cởi mở với nhiều bàn thắng có thể sẽ diễn ra.

Dự đoán tỷ số: Manchester United 3-2 Fiorentina