Thể thao Nhận định trận đấu Everton vs AS Roma: Trận chiến niềm tin một mất một còn Nhận định, dự đoán tỉ số trận Everton vs AS Roma diễn ra vào lúc 21h45 ngày 9/8, trận giao hữu này là để tìm lại niềm tin, phong đô của cả 2 đội

Nhận định trận đấu Everton vs AS Roma - Cuộc đối đầu tìm lại khao khát chiến thắng

Everton, dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes, đang trải qua một mùa hè đầy ảm đạm. Mặc dù đã trụ hạng thành công ở mùa giải trước, nhưng chuỗi trận giao hữu không thắng (hòa 2, thua 3) đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Trận đấu cuối cùng này là cơ hội để họ tìm lại niềm tin, lấy lại sự tự tin trước khi bắt đầu chiến dịch 2025/26 đầy thử thách.

Đối thủ của họ, AS Roma, cũng vừa trải qua một cú sốc lớn khi nhận thất bại 0-4 trước Aston Villa. Trận thua này đã chấm dứt chuỗi 4 trận thắng và giữ sạch lưới ấn tượng của tân HLV Gian Piero Gasperini.

Liệu đội bóng thủ đô Italia có thể đứng dậy mạnh mẽ và chứng minh trận thua đó chỉ là một tai nạn? Trận đấu này hứa hẹn sẽ là màn so tài kịch tính giữa hai đội bóng đang khát khao chiến thắng để làm động lực cho mùa giải mới.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Everton vs AS Roma

Everton liệu chấm dứt được chuỗi trận thất vọng để lấy lại niềm tin

Everton trong trận đấu gần đây

Everton đang trải qua giai đoạn tiền mùa giải đầy khó khăn. Mặc dù đã có những sự bổ sung đáng chú ý như Dewsbury-Hall, nhưng đội bóng của David Moyes vẫn chưa thể hiện được sự gắn kết. Lối chơi của họ vẫn còn thiếu sự đột biến và hàng công tỏ ra kém hiệu quả. Tuy nhiên, được thi đấu trên sân nhà trước khi mùa giải mới bắt đầu, Everton chắc chắn sẽ chơi với 100% quyết tâm để giành một kết quả tích cực, làm động lực tinh thần cho toàn đội.

AS Roma với huấn luyện viên mới và khát khao thể hiện đẳng cấp

AS Roma trong trận đấu gần đây

Sau mùa giải 2024/25 thành công dưới thời HLV Ranieri, AS Roma bước vào mùa giải mới với một diện mạo hoàn toàn khác. HLV Gian Piero Gasperini, người đã vô địch Europa League, được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng đến những thành công lớn hơn. Mặc dù vừa thua đậm trước Aston Villa, nhưng đó có thể là một "liều thuốc đắng" cần thiết để đội bóng nhìn ra những điểm yếu. Với đội hình chất lượng và một chiến lược gia tài ba, Roma sẽ là một đối thủ cực kỳ khó nhằn.

Lịch sử đối đầu giữa Everton vs AS Roma

Đây không phải là lần đầu tiên hai đội chạm trán. Ở trận giao hữu hè năm ngoái, hai đội đã hòa nhau với tỉ số 1-1. Điều này cho thấy sự cân bằng về trình độ và đây sẽ là một trận đấu khó đoán, khi cả hai đều rất muốn giành chiến thắng.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Everton: Đáng tiếc, trung vệ chủ chốt Jarrad Branthwaite và đội trưởng Seamus Coleman sẽ vắng mặt do chấn thương. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phòng ngự của đội chủ nhà.

AS Roma: Tin vui cho người hâm mộ Roma là đội hình của họ hoàn toàn đầy đủ, không có bất kỳ trường hợp vắng mặt đáng tiếc nào. Evan N'Dicka đã bình phục và sẵn sàng ra sân. Các tân binh như Evan Ferguson và Artem Dovbyk sẽ là những nhân tố quan trọng trên hàng công.

Dự đoán tỷ số trận đấu Everton vs AS Roma

Mặc dù Everton có lợi thế sân nhà, nhưng phong độ gần đây và những vấn đề ở hàng thủ có thể khiến họ gặp khó khăn trước một AS Roma đang khao khát thể hiện. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gasperini, Roma luôn là một đội bóng có lối chơi tấn công cống hiến. Cả hai đội đều có hàng phòng ngự không thực sự chắc chắn trong các trận giao hữu gần đây. Vì vậy, một trận đấu với nhiều bàn thắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Everton 1-2 AS Roma