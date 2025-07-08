Thể thao Nhận định trận đấu Chelsea vs Bayer Leverkusen: Tân vương FIFA Club World Cup lên tiếng Nhận định Chelsea vs Bayer Leverkusen: The Blues tự tin sau ngôi vương FIFA Club World Cup, liệu Leverkusen của Ten Hag có tạo bất ngờ?

Nhận định trận đấu Chelsea vs Bayer Leverkusen

Nhận định bóng đá Chelsea vs Bayer Leverkusen nghiêng hẳn về phía The Blues, khi họ đang có phong độ cao và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Bayer Leverkusen với tân HLV Erik ten Hag liệu có tạo nên bất ngờ? Hãy cùng chờ đợi một trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Chelsea vs Bayer Leverkusen

Màn trình diễn của Chelsea tự tin sau danh hiệu thế giới

Chelsea bước vào trận đấu giao hữu này với sự tự tin cao độ sau chức vô địch FIFA Club World Cup. Dù tập trung muộn hơn đối thủ, thầy trò HLV Enzo Maresca vẫn thể hiện một phong độ ấn tượng. Trong những tháng cuối mùa giải 2024/25, họ đã thắng 14/16 trận, ghi được 64 bàn và chỉ thủng lưới 43 lần tại Premier League. Đây là minh chứng cho sự gắn kết và hiệu quả trong lối chơi của The Blues.

Lợi thế sân nhà Stamford Bridge cũng là điểm tựa vững chắc cho Chelsea. Họ đã thắng 4 trận gần nhất tại đây và có mạch 10 chiến thắng trong 12 trận sân nhà gần đây. Với một đội hình được bổ sung mạnh mẽ với nhiều bản hợp đồng chất lượng, Chelsea hoàn toàn có thể áp đặt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Bayer Leverkusen với thử thách cho tân HLV Erik ten Hag

Bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen vừa trải qua một mùa giải 2024/25 không thành công. Họ mất chức vô địch Bundesliga và bị loại sớm ở các giải đấu khác. Sự ra đi của HLV Xabi Alonso cùng nhiều trụ cột như Jeremie Frimpong, Florian Wirtz và Granit Xhaka đã khiến đội hình của đội bóng này suy yếu đáng kể.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của tân HLV Erik ten Hag, Bayer Leverkusen đang dần tìm lại sự ổn định. Sau trận thua 1-5 trước đội trẻ Flamengo, họ đã thắng liên tiếp 3 trận giao hữu, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Mặc dù vậy, Chelsea ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với những đối thủ mà Leverkusen đã gặp. Đây sẽ là một bài kiểm tra thực sự cho HLV Ten Hag và các học trò.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Chelsea: Đầy đủ lực lượng. Tân binh Joao Pedro có thể ra mắt. Đội trưởng Reece James cùng các trụ cột Caicedo và Fernandez sẽ ra sân ngay từ đầu.

Bayer Leverkusen: Đầy đủ lực lượng. Tân binh Malik Tillman có thể đá chính. Bộ đôi tiền vệ kỳ cựu Palacios và Andrich sẽ gánh vác tuyến giữa.

Dự đoán tỷ số trận đấu Chelsea vs Bayer Leverkusen

Trận đấu hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều sở hữu hàng công chất lượng. Chelsea ghi 23 bàn trong 10 trận gần nhất, trong khi Leverkusen cũng ghi tối thiểu 2 bàn ở 3 trận giao hữu gần đây.

Với những cầu thủ chạy cánh chất lượng, Chelsea có khả năng tạo ra nhiều quả phạt góc. Dự kiến trận đấu sẽ có từ 9 quả phạt góc trở lên.

Đây là một trận giao hữu, nhưng sự quyết liệt có thể xuất hiện khi các cầu thủ Leverkusen muốn ghi điểm trong mắt HLV Ten Hag. Trận đấu có thể sẽ có không dưới 3 thẻ phạt.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 3-1 Bayer Leverkusen.