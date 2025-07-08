Thể thao Bán kết Canadian Open-Elena Rybakina vs Victoria Mboko: "Đại pháo" săn mồi non Nhận định, dự đoán kết quả tennis Rybakina vs Victoria Mboko diễn ra vào lúc 5h00 ngày 7/8, Bán kết Canadian Open 2025.

Nhận định, dự đoán trận đấu giữa Elena Rybakina vs Victoria Mboko

Trận đấu tâm điểm vòng bán kết đơn nữ Canadian Open 2025 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa "đại pháo" Elena Rybakina và tài năng trẻ người Canada Victoria Mboko. Liệu kinh nghiệm và đẳng cấp của hạt giống số 9 có dễ dàng nghiền nát "ngựa ô" đang lên, hay Montreal sẽ chứng kiến một cú sốc ngoạn mục?

Elena Rybakina tìm lại phong độ đỉnh cao

Elena Rybakina tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại Montreal, dù chiến thắng của cô ở vòng tứ kết đến từ việc đối thủ bỏ cuộc. Hạt giống số 9 đang dẫn trước Marta Kostyuk với tỷ số 6-1, 2-1 thì tay vợt người Ukraine xin rút lui. Điều đó giúp Rybakina có lần thứ hai lọt vào bán kết giải WTA 1000 tại Canada.

Hai năm trước, cũng chính tại Montreal, Rybakina từng có những trận đấu "hành xác" để vào đến bán kết, nhưng đã thua Liudmila Samsonova sau ba set. Giờ đây, cô đang hướng đến trận chung kết một lần nữa, sau khi vượt qua những thử thách khó nhằn trước Jaqueline Cristian và Dayana Yastremska.

Tuy nhiên, Rybakina đã để thua 5 trong 6 trận bán kết gần nhất, bao gồm cả trận thua Leylah Fernandez tại Washington D.C. chỉ vài ngày trước. Dù cô đã giành một danh hiệu sân đất nện ở Strasbourg hồi tháng 5, nhưng giờ đây cựu số 3 thế giới phải đối mặt với một thử thách khó hơn trước khi nghĩ đến trận chung kết lớn nhất kể từ Miami 2024.

Victoria Mboko là hiện tượng đang làm chấn động Canadian Open

Victoria Mboko tiếp tục khiến khán giả quê nhà phấn khích khi có lần đầu tiên lọt vào một trận bán kết WTA trong sự nghiệp. Sau khi gây bất ngờ với chiến thắng trước Coco Gauff (6–1, 6–4) ở vòng 4, tay vợt 18 tuổi tiếp tục hạ gục Jessica Bouzas Maneiro với tỷ số 6–4, 6–2 ở tứ kết.

Mboko đã chen chân vào top 100 WTA ngay trước mùa giải năm nay. Cô khởi đầu ấn tượng với 5 danh hiệu ITF sân cứng chỉ trong ba tháng đầu năm, hai ở cấp độ W75 và ba ở W35. Sau đó, cô tiếp tục vào đến chung kết giải 125K Parma và lọt tới vòng 3 Roland-Garros trên mặt sân đất nện.

Giờ đây, người hâm mộ tin rằng việc Mboko có màn bứt phá tại một giải đấu lớn chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên cạnh chiến thắng trước tay vợt số 2 thế giới Coco Gauff, sao trẻ 18 tuổi còn đánh bại Marie Bouzková và Sofia Kenin. Hiện tại, cô có thành tích 7-4 trước các tay vợt top 50, với 3 chiến thắng đến từ Montreal.

Kinh nghiệm đối đầu với sức trẻ và lợi thế sân nhà

Victoria Mboko đang có lợi thế không nhỏ về mặt tâm lý và sự "quen sân" khi đã trải qua một giải đấu đầy đủ tại WTA 1000 này. Sự tự tin từ chiến thắng vòng mở màn có thể giúp cô nhập cuộc đầy hưng phấn. Tuy nhiên, việc tái hiện một chiến thắng trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội như Rybakina là một thách thức hoàn toàn khác.

Rybakina rõ ràng là ứng viên sáng giá cho chiến thắng. Lối chơi tấn công đầy uy lực từ cuối sân kết hợp với những cú giao bóng sấm sét là vũ khí lợi hại của tay vợt người Nga. Cô có khả năng áp đặt thế trận và khiến đối thủ phải chạy theo bóng.

Tuy nhiên, nếu Rybakina không thể duy trì được sự tập trung và mắc phải những lỗi tự đánh bóng hỏng, đặc biệt trước một đối thủ đang lên như Mboko, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mboko với lợi thế khán giả nhà và tinh thần không có gì để mất, hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ, đặc biệt nếu cô giữ được sự ổn định trong những game giao bóng quan trọng và tận dụng tốt các cơ hội break.

Thành tích đối đầu giữa Elena Rybakin vs Victoria Mboko

Đây sẽ là lần thứ hai hai tay vợt gặp nhau trong vòng hai tuần. Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng 2 giải Washington D.C., Mboko có hai lần bẻ được game giao bóng của nhà vô địch Wimbledon, nhưng chừng đó là chưa đủ để ngăn Rybakina thắng 6–3, 7–5.

Dự đoán kết quả tennis Elena Rybakin vs Victoria Mboko

Mặc dù Mboko có lợi thế sân nhà và đã "nóng máy", nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm của Rybakina vẫn được đánh giá cao hơn. Nhiều khả năng Rybakina sẽ giành chiến thắng trong hai set đấu, dù có thể sẽ có một set diễn ra khá giằng co.

Dự đoán kết quả tennis: Rybakina 2-0 Mboko