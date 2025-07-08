Thể thao Nhận định trận đấu Newcastle vs Espanyol: 'Chích Chòe' gặp 'Ngựa ô' La Liga Nhận định, dự đoán tỉ số trận Bayern Munich vs Tottenham diễn ra vào lúc 01h30 ngày 9/8, trận giao hữu này có thể xảy ra nhiều bàn thắng.

Nhận định trận đấu Newcastle vs Espanyol - 'Chích Chòe' gặp 'Ngựa ô' La Liga

Trận giao hữu giữa Newcastle và Espanyol vào lúc 01h30 ngày 9/8 tới sẽ là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Eddie Howe tìm lại cảm hứng chiến thắng, trước khi bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đầy thử thách.

Trong khi Newcastle đang trải qua giai đoạn chuẩn bị đầy bất ổn với hàng loạt kết quả thất vọng, thì đại diện La Liga là Espanyol lại đang có phong độ thăng hoa với một tập thể trẻ trung và đầy khát khao. Đây sẽ là cuộc đối đầu đầy kịch tính, liệu Newcastle có thể vượt qua khủng hoảng hay Espanyol sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ?

Nhận định chuyên sâu trận đấu Newcastle vs Espanyol

Newcastle đang trong giai đoạn khủng hoảng trên mọi mặt trận

Newcastle đang trải qua giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải đầy bất ổn. Sau chiến thắng 4-0 trước Carlisle United, đội bóng của HLV Eddie Howe đã thua liên tiếp 3 trận trước Celtic, Arsenal và K-League All Stars, trước khi cầm hòa Tottenham 1-1.

Vấn đề lớn nhất của "Chích chòe" hiện tại nằm ở hàng công thiếu sắc bén và tinh thần đi xuống. Ba tân binh đã cập bến St James’ Park là Anthony Elanga, Antonio Cordero và thủ môn Aaron Ramsdale, nhưng chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp những lỗ hổng trong đội hình. Ngoài ra, việc để vụt mất Bryan Mbeumo và Alexander Isak bày tỏ mong muốn chuyển tới Liverpool cũng khiến cho không khí trong phòng thay đồ của Newcastle trở nên bất ổn.

Espanyol "Ngựa ô" với những màn trình diễn đầy hứa hẹn

Ngược lại, Espanyol đang có những màn trình diễn đầy hứa hẹn. Sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 14 La Liga mùa trước, đội bóng xứ Catalan đã thực hiện một cuộc cách mạng về nhân sự, mang về tới 9 tân binh.

Sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả tức thì khi Espanyol đã thắng 4/5 trận giao hữu mùa hè, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp trước Southampton, Wolfsburg và Union Berlin. Với một tập thể trẻ trung, giàu sức chiến đấu và đang đạt phong độ cao, Espanyol hoàn toàn có thể gây ra bất ngờ trước một Newcastle đang chìm trong khủng hoảng.

Lịch sử đối đầu giữa Newcastle vs Espanyol

Hai đội đã từng gặp nhau 5 lần trong quá khứ, và kết quả hoàn toàn nghiêng về Newcastle với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán kể từ năm 2012, và bối cảnh hiện tại đã thay đổi hoàn toàn.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Newcastle: Tiền vệ Joe Willock không thể ra sân do chấn thương. Sven Botman cũng không chắc có đủ sức khỏe để thi đấu. Trong khi đó, Alexander Isak nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài vì tương lai bất ổn.

Espanyol: Tân binh Tyrhys Dolan đã sẵn sàng ra sân. Đội hình Espanyol hiện tại đầy đủ lực lượng và đang có tâm lý rất tốt.

Dự đoán tỷ số trận đấu Newcastle vs Espanyol

Dù được chơi trên sân nhà và có sự vượt trội về đẳng cấp, Newcastle lại đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng cả về phong độ lẫn tinh thần. Ngược lại, Espanyol đang có một tập thể trẻ trung, hưng phấn và đang đạt phong độ cao. Dựa trên những phân tích trên, khả năng cao là Espanyol sẽ tiếp tục duy trì được chuỗi trận bất bại của mình.

Dự đoán tỷ số: Newcastle 1 – 1 Espanyol.