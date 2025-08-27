Thể thao Nhận định trận đấu Everton vs Mansfield Town: Tìm lại ánh hào quang tại “ngôi nhà mới” Nhận định, dự đoán tỷ số trận Everton vs Mansfield Town diễn ra vào lúc 01h45 ngày 28/8, thuộc khuôn khổ vòng 2 cúp Liên đoàn Anh.

Nhận định trận đấu Everton vs Mansfield Town - Tìm lại ánh hào quang tại “ngôi nhà mới”

Tối Chủ nhật tuần trước đã trở thành một ngày đáng nhớ với người hâm mộ Everton. Sân Bramley-Moore Dock chứng kiến 50.000 khán giả lấp đầy khán đài, và niềm vui của họ còn được nhân đôi khi đội bóng con cưng giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Brighton. Đây là những điểm số đầu tiên của The Toffees trong mùa giải mới, mang đến động lực tinh thần cực kỳ cần thiết sau màn trình diễn thất vọng trước Leeds ở trận mở màn.

Chiến thắng này không chỉ giúp Everton chấm dứt chuỗi 7 trận thua và 12 trận không thắng tại Premier League, mà còn đưa họ lần đầu tiên vươn lên nửa trên bảng xếp hạng kể từ tháng 11/2021. Với tinh thần hưng phấn, thầy trò HLV David Moyes đang đặt mục tiêu tiếp tục chuỗi trận tích cực tại Cúp Liên đoàn Anh, nơi họ sẽ chạm trán đại diện đến từ League One, Mansfield Town.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Everton vs Mansfield Town

Everton: Lợi thế sân nhà và chất lượng vượt trội

Lợi thế lớn nhất của Everton ở trận đấu này chính là sân nhà Bramley-Moore Dock. Cần nhấn mạnh rằng, Everton chưa thua trên sân nhà trước các đối thủ ở giải hạng dưới tại Cúp Liên đoàn Anh kể từ năm 1999. Điều này cho thấy The Toffees luôn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp khi đối đầu với các đội bóng yếu hơn. Mặc dù phải đối mặt với bài toán nhân sự, nhưng với dàn cầu thủ chất lượng và tinh thần đang lên cao, Everton hoàn toàn có thể giành một chiến thắng dễ dàng để đi tiếp.

Mansfield Town: "Ngựa ô" với mạch thắng ấn tượng

Sau khởi đầu chật vật với hai trận thua tại League One, Mansfield Town đã tìm lại được sự tự tin. Họ bước vào trận đấu này với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm cả chiến thắng ở vòng 1 Cúp Liên đoàn Anh. Phong độ thăng hoa này đã giúp họ leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng League One. Sự tự tin và tinh thần hưng phấn là vũ khí lớn nhất của Mansfield, và họ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Everton (4-2-3-1): Travers; Coleman, Tarkowski, Keane, Aznou; Iroegbunam, Garner; Alcaraz, Armstrong, McNeil; Beto.

Mansfield Town (5-4-1): Roberts; Evans, Bowery, Sweeney, Cargill, Blake-Tracy; Lewis, Maris, Dickov, McAdam; Dwyer.

Dự đoán tỷ số trận đấu Everton vs Mansfield Town

Dù Mansfield Town đang có phong độ tốt, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp và chất lượng đội hình là quá rõ ràng. Với lợi thế sân nhà và tâm lý hưng phấn sau chiến thắng đầu tiên, Everton sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành vé đi tiếp. Nhiều chuyên gia và các trang bóng đá uy tín đều đưa ra dự đoán về một chiến thắng nhẹ nhàng cho đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ số: Everton 2-0 Mansfield Town.