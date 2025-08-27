Thể thao Nhận định trận đấu FC Copenhagen vs Basel: Cuộc chiến của 2 đối thủ cứng cựa Nhận định, dự đoán tỷ số trận FC Copenhagen vs Basel diễn ra vào lúc 2h00 ngày 28/8, thuộc khuôn khổ vòng vòng play-off Champions League 2025/26.

Nhận định trận đấu FC Copenhagen vs Basel

Cả Copenhagen và Basel đều là những cái tên quen thuộc tại đấu trường châu Âu. Trận hòa 1-1 ở lượt đi cho thấy phong độ và thực lực của hai đội là khá tương đồng. Basel sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Shaqiri, nhưng Copenhagen đã chứng tỏ bản lĩnh khi gỡ hòa ngay trong hiệp một.

Giờ đây, lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa lớn cho Copenhagen. Trong khi đó, Basel sẽ phải thi đấu mà không có sự phục vụ của hậu vệ Adjetey do án treo giò, cùng với một vài ca chấn thương khác. Đây chắc chắn là một tổn thất không nhỏ cho đại diện Thụy Sĩ.

Nhận định chuyên sâu trận đấu FC Copenhagen vs Basel

Copenhagen: Điểm tựa sân nhà và khát khao chiến thắng

Copenhagen đang có phong độ rất cao với chỉ 1 thất bại trong 11 trận từ đầu mùa. Họ đặc biệt mạnh khi được chơi trên sân nhà Parken, nơi họ đã bất bại 12 trận gần nhất tại các vòng loại cúp châu Âu, trong đó có 10 chiến thắng. Hơn nữa, Copenhagen cũng đã hai lần ca khúc khải hoàn khi đón tiếp các đội bóng đến từ Thụy Sĩ.

Với lối chơi pressing tầm cao và khả năng tận dụng cơ hội trong các tình huống cố định, đội bóng của HLV Jacob Neestrup hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Basel.

Basel: Khả năng chơi tấn công và bản lĩnh sân khách

Dù bị đánh giá thấp hơn, Basel vẫn là một đối thủ đáng gờm. Họ đã thắng 6/10 trận gần nhất khi thi đấu xa nhà. Với những nhân tố kinh nghiệm như Shaqiri, Basel có thể tạo ra những bất ngờ, đặc biệt khi họ chơi với tâm lý không có gì để mất.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Basel là hàng thủ. Họ đã để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 6/7 trận sân khách gần nhất. Đây sẽ là điểm mà Copenhagen có thể khai thác triệt để.

Lịch sử đối đầu giữa FC Copenhagen vs Basel

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội là trận lượt đi vòng phân hạng Champions League 2024/25 với tỷ số hòa 1-1. Điều này cho thấy sự cân bằng về lực lượng và lối chơi của cả hai.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Copenhagen: Vắng mặt các cầu thủ Achouri, Moalem, Delaney, Hojer vì chấn thương. Sự thiếu vắng của Delaney ở tuyến giữa có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng của đội chủ nhà.

Basel: Vắng mặt Adjetey do án treo giò, Ruegg, Traore và van Breemen không thể ra sân vì chấn thương. Việc mất Adjetey ở hàng thủ sẽ là tổn thất lớn cho Basel.

Dự đoán tỷ số trận đấu FC Copenhagen vs Basel

Mặc dù Basel sở hữu những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm và đang có phong độ ổn định, nhưng sự chênh lệch về phong độ sân nhà của Copenhagen là rất rõ ràng. Với lợi thế sân bãi cùng một đội hình kinh nghiệm, Copenhagen sẽ có nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Tuy nhiên, Basel cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Trận đấu có thể sẽ diễn ra kịch tính và chỉ được phân định sau hiệp phụ.

Dự đoán tỷ số: Copenhagen 1-1 Basel (Copenhagen đi tiếp sau hiệp phụ)