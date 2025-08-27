Thể thao Nhận định trận đấu Club Brugge KV vs Rangers: Cơ hội lật ngược mong manh của đại diện Scotland Nhận định, dự đoán tỷ số trận Club Brugge KV vs Rangers diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/8, thuộc khuôn khổ cúp C1/UEFA Champions League 2025/26.

Nhận định trận đấu Club Brugge KV vs Rangers - Cơ hội lật ngược mong manh của đại diện Scotland

Sau thất bại 1-3 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi, Rangers gần như đã đặt một chân ra khỏi đấu trường UEFA Champions League. Để có thể đi tiếp, đại diện Scotland cần một chiến thắng với cách biệt tối thiểu 3 bàn ngay tại sào huyệt của Club Brugge, hoặc ít nhất là 2 bàn để hy vọng vào hiệp phụ. Đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhất là khi họ phải đối đầu với một Club Brugge đang có phong độ cực cao và lợi thế sân nhà.

Trái ngược với Rangers, Club Brugge đang có tinh thần hưng phấn tột độ. Họ không phải ra sân ở giải VĐQG vào cuối tuần, nhờ đó có cả tuần để chuẩn bị cho trận đấu lượt về. Mọi thứ đang diễn ra đúng như ý muốn với thầy trò HLV Nicky Hayen.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Club Brugge KV vs Rangers

Club Brugge: Sức mạnh đáng sợ và chuỗi thắng lợi liên tiếp

Club Brugge đang trải qua chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận tại cúp C1 châu Âu. Trận thắng 3-1 ngay trên đất Scotland ở lượt đi đã cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm của họ, khi chỉ cần 20 phút đầu để ghi tới 3 bàn thắng.

Ngoài ra, Club Brugge còn có lợi thế sân nhà khi bất bại trong cả 6 trận gần nhất tại đây (không tính giao hữu), với 5 chiến thắng. Sức mạnh này giúp họ tự tin hơn bao giờ hết, đặc biệt khi chỉ cần một trận hòa là đủ để đi tiếp.

Rangers: Hàng thủ mong manh và phong độ sa sút

Rangers đang trải qua giai đoạn khó khăn. Hàng thủ của họ rất dễ bị tổn thương khi để đối phương ghi bàn trong 5 trận liên tiếp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu, khi họ chỉ thắng 2 trong 9 trận gần nhất.

Đáng chú ý, từ tháng 4/2025 đến nay, Rangers chưa có nổi một chiến thắng nào trên sân khách. Xa hơn, họ chỉ thắng các trận sân khách với cách biệt tối đa 2 bàn trong năm nay. Trong khuôn khổ các giải đấu châu Âu, Rangers cũng chỉ thắng trên 2 bàn ở 1 trong 11 trận sân khách gần nhất, khiến cơ hội lật ngược tình thế càng trở nên mờ mịt.

Lịch sử đối đầu giữa Club Brugge KV vs Rangers

Trận lượt đi là lần đầu tiên Club Brugge đánh bại Rangers (1 thắng, 1 hòa, 1 thua). Cả ba lần đối đầu gần nhất đều chứng kiến cả hai đội cùng ghi bàn.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Club Brugge: Hai cầu thủ Joel Ordonez và Michal Skoras đang gặp chấn thương và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Rangers: Dujon Sterling sẽ vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, Nasser Djiga có thể trở lại thi đấu sau án treo giò.

Dự đoán tỷ số trận đấu Club Brugge KV vs Rangers

ặc dù đã gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp, Club Brugge nhiều khả năng sẽ không chơi chùng xuống. Với phong độ hiện tại và lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng một lần nữa để khẳng định đẳng cấp.

Dự đoán tỷ số: Club Brugge 2-1 Rangers.