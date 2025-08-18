Thế giới Nhật Bản mở rộng đào tạo nghề tại châu Á ĐNO - Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc và Hàn Quốc về nguồn nhân lực, doanh nghiệp Nhật Bản thành lập thêm các lớp dạy nghề và kỹ năng ở châu Á nhằm thu hút và giữ chân người lao động.

Học viên Philippines tham gia khóa học chế biến thực phẩm trước khi sang làm việc cho nhà hàng ẩm thực tại Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia

Theo báo Nhật Japan Times, những năm gần đây, doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường thành lập các lớp dạy nghề tại châu Á theo nhu cầu tuyển dụng nhằm sẵn sàng nguồn nhân lực cho các nhà máy tại địa phương hoặc sang làm việc tại Nhật Bản.

“Tôi rất thích tiếng động cơ xe hơi Nhật Bản và muốn làm việc cho nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, đóng góp vào sự phát triển của ngành”, một học viên 16 tuổi đang theo học bảo dưỡng ô tô tại Politeknik Mitra Industri - trường dạy nghề nằm trong khu công nghiệp ngoại ô Jakarta (Indonesia) cho biết.

Tại khu công nghiệp do Tập đoàn Đầu tư và thương mại Nhật Bản Marubeni cùng nhiều doanh nghiệp khác quản lý ở Indonesia, có tổng cộng 385 công ty, bao gồm Honda Motor Co. và Denso Corp của Nhật Bản. Thống kê có khoảng 3.400 sinh viên theo học các lớp đào tạo tại khu công nghiệp như máy móc, công nghiệp điện tử và kế toán. Trong số sinh viên tốt nghiệp từ năm 2015 đến 2024, hơn 70% có việc làm tại các công ty Nhật Bản.

Ông Yoshihiro Kobi, Giám đốc điều hành của quỹ Marubeni, đồng thời là cựu nhân viên của Marubeni nói: "Chúng tôi muốn tạo ra một nơi mà học viên có thể tiếp thu kiến thức chuyên sâu và kỹ năng kỹ thuật để có thể trở thành đội ngũ quản lý cho các nhà sản xuất".

Quỹ Marubeni dự kiến mở trường đại học kỹ thuật vào tháng 9 tới tại Indonesia và tuyển sinh đối với người lao động vừa đi làm vừa tham gia khóa đào tạo.

Năm 2018, Tập đoàn Toyota Tsusho (Nhật Bản) mở cơ sở đào tào nghề tại khu công nghiệp ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Ở đó, học viên học kỹ năng sản xuất và nghi thức kinh doanh cùng nhiều môn học khác trong suốt 3 năm. Trong số 61 sinh viên vừa tốt nghiệp, 45 người được nhận vào làm việc tại các công ty nơi tham gia khóa học, trong đó có công ty Nhật Bản.

Lao động Ấn Độ và Nhật Bản làm việc trong công ty Nhật Bản tại Ấn Độ. Ảnh: Sankyu

Tại Thái Lan, một trường cao đẳng kỹ thuật thành lập năm 2019 với sự hỗ trợ của khoản vay bằng đồng yên từ Chính phủ Nhật Bản, cung cấp nguồn nhân lực cho các công ty Nhật Bản đang kinh doanh tại xứ "chùa vàng".

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và Hàn Quốc chuyển sang mở rộng nhà máy ở Đông Nam Á, thu hút lao động địa phương bằng cách đưa ra mức lương hấp dẫn.

Do đó, ông Ryotaro Inoue, nhà nghiên cứu cấp cao tại Persol nói, để giữ chân nhân viên, công ty Nhật Bản tạo điều kiện cho người lao động tham gia chương trình đào tạo tại địa phương trong dài hạn để giúp mọi người gắn bó hơn với công ty, cũng như cần đưa ra chính sách đãi ngộ hơn về lương bổng.