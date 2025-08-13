Thế giới Đại học ở châu Á thu hút sinh viên Nhật Bản ĐNO - Ngày càng có nhiều sinh viên Nhật Bản chọn châu Á là điểm đến du học thay vì các nước phương Tây vốn được ưa chuộng.

Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) - sự lựa chọn của nhiều sinh viên Nhật Bản. Ảnh: Rwth-aachen

Theo Japan Times, lạm phát và đồng yên Nhật suy yếu trong những năm gần đây khiến chi phí học tập cũng như sinh hoạt đối với học sinh du học Nhật Bản trở nên đắt đỏ, đặc biệt nếu chọn các trường danh tiếng tại Mỹ hay châu Âu...

Dù các trường đại học ở Canada, Mỹ, Úc và Anh vẫn là những điểm đến phổ biến nhất đối với sinh viên Nhật Bản, chiếm 2/3 tổng số sinh viên Nhật Bản du học nước ngoài, ngày càng có nhiều sinh viên Nhật Bản lựa chọn các trường ở châu Á như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia và Philippines - nơi chi phí học tập và sinh hoạt phải chăng hơn.

Ví như, số lượng sinh viên Nhật Bản nộp đơn vào Đại học Quốc gia Đài Loan (NUT, Trung Quốc) năm 2025 cao hơn 60% so với năm ngoái.

Hiện tại, NUT có 183 sinh viên Nhật Bản theo học, bao gồm 114 sinh viên đại học, 57 người theo học chương trình thạc sĩ và 12 người học tiến sĩ. Theo đại diện nhà trường, phần lớn sinh viên đại học và thạc sĩ theo học các ngành kinh tế, khoa học chính trị; đồng thời được hưởng lợi từ chương trình học tiếng Anh trong môi trường song ngữ.

Sinh viên Sawako Ohori đến từ Nhật Bản chia sẻ: “Tôi tận hưởng cuộc sống sinh viên trọn vẹn trong một môi trường đa văn hóa, học hỏi từ những giáo sư có trình độ cao trong khi trường được bao quanh bởi thiên nhiên tươi đẹp”.

Chuyên viên quan hệ quốc tế tại Hiệp hội Du học Nhật Bản (JAOS) Tatsuhiko Hoshino cho biết, việc đồng yên Nhật mất giá tác động đáng kể đến sinh viên Nhật Bản muốn du học.

“Đã có một sự dịch chuyển đáng kể khỏi những điểm đến đắt đỏ truyền thống. Những sinh viên vẫn còn ấp ủ giấc mơ du học châu Âu đang tìm kiếm những quốc gia có chi phí phải chăng hơn như Đức, Hungary hoặc Malta”, ông Hoshino nói.

Theo eduPASS - nhà cung cấp danh sách chi phí tham khảo cho sinh viên quốc tế đến Mỹ, chi phí sinh hoạt và chỗ ở tùy thuộc vào địa điểm và các yếu tố khác. Học phí cho sinh viên Nhật Bản dao động khoảng 20.000 USD (khoảng 2,9 triệu yên) - 40.000 USD/năm cho chương trình cử nhân và từ 20.000 - 45.000 USD/năm cho chương trình thạc sĩ.

Số lượng sinh viên Nhật Bản tại Hàn Quốc tăng từ 1.600 của năm 2019 lên khoảng 2.500 của năm 2024. Malaysia cũng chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng từ khoảng 480 sinh viên Nhật Bản năm 2019 lên 891 sinh viên năm 2024. Đài Loan (Trung Quốc) có số lượng sinh viên Nhật Bản gần như tương đương trước đại dịch COVID-19 với hơn 1.500 vào năm 2024.

Theo thống kê, số lượng sinh viên Nhật Bản du học đạt hơn 70.000 vào năm 2024, tăng từ 60.000 của năm trước đó. Khảo sát của JAOS cho thấy có khoảng 14.700 sinh viên Nhật Bản du học tại châu Á trong năm 2024, tăng so với khoảng 12.460 sinh viên trước đại dịch COVID-19 năm 2019.

