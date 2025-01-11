Xã hội Nhiều khách hàng MobiFone bị mất sóng kéo dài trong mưa lũ ĐNO - Mặc dù MobiFone tăng cường lực lượng, nỗ lực ứng cứu khẩn cấp, nhưng nhiều khách hàng Đà Nẵng sử dụng thuê bao MobiFone vẫn gặp tình trạng nghẽn và mất sóng kéo dài, ảnh hưởng đến thông tin liên lạc trong thời điểm mưa lũ.

Nhân viên MobiFone chuẩn bị công tác phòng, chống bão số 12. Ảnh: MobiFone

Ông Trần Kim Sơn, Trưởng thôn Bến Đền, xã Gò Nổi cho biết, ông sử dụng thuê bao MobiFone từ nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu gặp tình trạng nghẽn và mất sóng nặng nhất.

“Trong đợt này, từ lúc bắt đầu mưa lũ là sóng chập chờn. Đến những ngày ngập lụt nặng thì sóng MobiFone mất hẳn. Nhà tôi dùng 4 thuê bao MobiFone, đến 31/10 sóng mới cơ bản ổn định trở lại”, ông Sơn cho hay.

Việc mất sóng điện thoại kéo dài khiến ông Sơn không thể liên lạc với người dân, với xã trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

“Lúc mưa lũ, lãnh đạo xã điện tới tôi không được, nhắn tin cũng không được. Tôi là người điều hành ở thôn nhưng gọi điện không được cho anh em xung kích. Ngược lại, người dân cần tôi hỗ trợ, gọi tới cũng không được”, ông Sơn phản ánh.

Theo ông Sơn, thôn Bến Đền có nhiều khách hàng sử dụng mạng MobiFone. Ông mong doanh nghiệp nâng cấp mạng tốt hơn để người dân dùng thông suốt, đảm bảo liên lạc, nhất là trong mưa lũ.

Tương tự, ông T. (xã Đại Lộc) cho biết, gần 4 ngày sống trong cảnh ngập lụt, sáng 31/10 nước mới rút; tình trạng mất sóng MobiFone liên tục mang lại nhiều bất tiện cho người sử dụng.

Nhiều khách hàng phản ánh sóng MobiFone chập chờn trong đợt lũ vừa qua. Trong ảnh: Một điểm ngập lụt sâu tại xã Đại Lộc. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiều khách hàng bày tỏ sự không hài lòng với nhà mạng khi trong thời khắc mưa lũ cần liên lạc, thông báo tình hình, cứu hộ, cứu trợ thì tín hiệu liên lạc bị gián đoạn.

Chiều 31/10, bà Ngô Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc MobiFone Quảng Nam thừa nhận, tình trạng mất sóng, gián đoạn liên lạc trong đợt mưa lũ lần này đúng như khách hàng phản ánh.

Nguyên nhân chính là do các trạm phát sóng nằm ở những khu vực bị ngập lụt, mất điện lưới dài ngày. Mặc dù MobiFone đã chuẩn bị nhiên liệu chạy máy phát điện nhưng chỉ đủ duy trì trong khoảng thời gian nhất định.

Khi nước lũ dâng cao trong thời gian dài, nhiều tuyến đường, khu vực bị ngập lụt nặng khiến việc vận chuyển nhiên liệu tiếp cận nhà trạm gặp trở ngại. Điều đó gây ra tình trạng gián đoạn tín hiệu như khách hàng phản ánh.

Thêm nữa, khi các trạm bị mất sóng thì lưu lượng cuộc gọi tập trung vào những trạm còn hoạt động. Điều này đã gây ra hiện tượng nghẽn mạng.

Theo bà Tâm, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ có khoảng 447 nghìn thuê bao MobiFone. Trong đó, thị phần lớn nằm ở cánh bắc như Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc... Đây cũng là khu vực ghi nhận nhiều phản ánh của khách hàng về tình trạng gián đoạn sóng di động trong đợt mưa lũ này.

Ngay khi gặp sự cố gián đoạn sóng di động, MobiFone đề xuất chia sẻ sóng với các nhà mạng khác, đồng thời chỉ đạo lực lượng tập trung ứng cứu. Tuy nhiên, nhiều khu vực, tuyến đường bị ngập lụt nặng nên không thể tiếp cận được nhà trạm.