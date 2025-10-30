Xã hội Tăng cường lực lượng hỗ trợ di dời dân vùng ngập lụt Hiện nay, tại vùng hạ du nước lũ tiếp tục dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân bị cô lập, nhiều tuyến đường ngập sâu 1-2m. Chính quyền các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó; bố trí lực lượng túc trực, rà soát những khu vực ngập úng kịp thời hỗ trợ người dân.

Lực lượng chức năng phường Hòa Xuân hỗ trợ người dân trong vùng bị ngập đến nơi an toàn. Ảnh: N.Q

Tại phường Hòa Xuân, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, ảnh hưởng đời sống người dân. Tổ dân phố Tây An có 182 hộ với 674 nhân khẩu bị ngập từ 30-50cm; khu vực Đông Hòa ghi nhận 156 hộ bị ngập. Trong khi đó, tổ dân phố Quá Giáng 1 có khoảng 30 hộ và Giáng Nam 1 khoảng 20 hộ có nguy cơ ngập nước.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác di dời, hỗ trợ người dân. Riêng tại khu vực Tây An, đã hỗ trợ 63 hộ (375 nhân khẩu) di chuyển sang nhà liền kề an toàn; 10 hộ (20 nhân khẩu) được sơ tán ra khỏi vùng ngập sâu; còn 109 hộ (299 nhân khẩu) đang ở lại tại chỗ, được lực lượng dân quân và tổ xung kích giúp kê dọn, bảo vệ tài sản.

Theo ông Đặng Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân, tham gia lực lượng cứu hộ có 105 cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực. Địa phương huy động 4 ô tô, 2 ca nô và 2 ghe, túc trực tích hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Theo UBND xã Hòa Tiến, mưa lớn khiến 2.581 ngôi nhà tại 19/22 thôn trên địa bàn ngập từ 0,5m - 1,8m (trừ 3 thôn Dương Sơn, Yến Nê 1, thôn 5). Tuyến đường ĐH 409, các đường liên thôn, kiệt, hẻm thôn An Trạch; đường thôn tổ 1, 3, 4, 5, 6 Lê Sơn Nam, các tuyến đường thôn Thạch Bồ, đường ADB5... ngập từ 0,5m - 1,8m.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, trước tình hình mưa lớn gây ngập úng tại một số khu vực, xã đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân thường xuyên tuần tra, kiểm tra các tuyến đường, khu dân cư có nguy cơ ngập để chốt chặn, cảnh báo người dân. Chính quyền tổ chức di dời người già, trẻ em, người bệnh đến nơi an toàn; hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, vận chuyển lúa, vật dụng ra khỏi vùng ngập sâu.

UBND xã cũng chỉ đạo các trường cho học sinh tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em.

Xã Hòa Vang huy động lực lượng hỗ trợ người dân vùng ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Ảnh: N.Q

Tại xã Bà Nà, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực xã Bà Nà, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo thống kê, khu vực tổ 2, thôn Phú Hòa 1 có 53 hộ (179 nhân khẩu) có 21 nhà bị ngập nước; thôn Thái Lai có 4 hộ (14 nhân khẩu), thôn Phước Thái 12 hộ (45 nhân khẩu), thôn Phước Hưng 3 hộ (8 nhân khẩu) và tổ 4 thôn Thạch Nham Đông đều bị ngập cục bộ. Nước sông dâng cao cũng khiến tuyến đường Thăng Long đoạn qua cầu Túy Loan (thôn Phú Hòa 2) bị ngập.

Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà Lê Đức Trí cho biết, địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân tại các điểm xung yếu như thôn Một, Đông Sơn, Phước Thái, Thái Lai, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2... Đồng thời, tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông, tuyên truyền lưu động, gia cố các vị trí sạt lở và chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men, phương tiện cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tại phường Hải Vân, nhiều khu vực trên địa bàn phường Hải Vân bị ngập cục bộ tại các tổ Nam Yên, Lộc Mỹ, Phò Nam và Trường Định. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã triển khai lực lượng chốt chặn tại các vị trí. Chính quyền phường đã huy động 2 xe múc và lực lượng xung kích khắc phục sạt lở, thu dọn cây đổ. Có 24 hộ dân với 80 khẩu phải di dời tránh lũ.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân kiến nghị các ngành chức năng sớm kiểm tra, đánh giá mức độ sạt lở taluy âm tại km51 tuyến đường ĐT601 (địa bàn tổ Tà Lang), nơi có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Đồng thời, đề nghị triển khai biện pháp khắc phục, gia cố kịp thời để bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân khu vực lân cận.

Tại xã Hòa Vang, theo ông Đặng Xuân Thành, Phó phòng Kinh tế xã Hòa Vang, nhiều khu vực của xã bị ngập sâu từ 0,5 đến 2m, nhất là tại các tuyến đường liên thôn, kiệt, hẻm ở các thôn Bồ Bản, Thạch Bồ, Cẩm Toại Trung, Cẩm Toại Đông và Túy Loan Đông 1, Đông 2…

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã chủ động di dời 13 người dân hai thôn Thạch Bồ và Bồ Bản đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, huy động lực lượng hỗ trợ người dân vùng ngập úng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.