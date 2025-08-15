Khoa học - Công nghệ "Nhỏ nhưng có võ" phiên bản xe điện: Olto, làn gió mới từ New York Xe điện Olto từ New York gây sốt với thiết kế nhỏ gọn, tốc độ 53 km/h, pin sạc nhanh và bảo mật như smartphone, sẵn sàng chinh phục mọi hành trình.

Một startup tại New York, Mỹ, vừa trình làng mẫu xe điện Olto với những tính năng đột phá, được mệnh danh là "xe dành cho làn xe đạp" (bike-lane vehicle). Mẫu xe này không chỉ nhỏ gọn, linh hoạt mà còn gây bất ngờ với tốc độ vượt trội và công nghệ bảo mật cao cấp như smartphone, sẵn sàng thách thức cả những mẫu xe tay ga xăng truyền thống.

Cấu hình "khủng" ẩn sau vẻ ngoài nhỏ gọn

Xe điện Olto được thiết kế với khung nhôm chịu thời tiết, có khả năng chở hai người và tải trọng lên tới 160 kg. Bàn đạp gập nam châm độc đáo cho phép người lái chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ đạp trợ lực và chế độ ga điện.

Một trong những điểm gây tò mò nhất của Olto là tốc độ. Dù bị giới hạn ở 32 km/h khi di chuyển trên làn xe đạp để tuân thủ quy định, mẫu xe này có thể bứt tốc lên đến 53 km/h trên đường nội bộ hoặc off-road. Sức mạnh này đến từ động cơ bánh sau 750W, được xây dựng trên nền tảng có thể nâng cấp lên tới 2.000W, đảm bảo xe đủ khỏe để leo dốc hoặc chở nặng.

Xe trang bị pin 1,2 kWh đạt chuẩn an toàn, cho phép di chuyển quãng đường khoảng 64 km mỗi lần sạc.

Pin "thay nóng" và bảo mật chưa từng có

Olto mang đến giải pháp sạc pin vô cùng tiện lợi. Hệ thống pin có thể tháo rời và cắm vào hộc theo bất kỳ hướng nào, hỗ trợ "thay nóng" và sạc nhanh 50% chỉ trong 1 giờ. Người dùng có thể dễ dàng mang pin lên văn phòng hoặc về nhà để sạc mà không cần phải dắt xe vào.

Đặc biệt, công nghệ bảo mật của Olto biến chiếc xe thành một thiết bị kết nối đúng nghĩa, ngang tầm smartphone. Xe luôn trực tuyến, tự động khóa cổ và bánh khi đỗ, phát còi báo động khi có tác động lạ. Chủ xe có thể:

Mở khóa qua ứng dụng khi đến gần.

Xe tự động khóa khi rời đi.

Theo dõi quãng đường, dung lượng pin và tốc độ.

Nhận cảnh báo xâm nhập và định vị xe.

Sử dụng khe cắm AirTag tích hợp để tăng khả năng tìm kiếm.

Với mức giá 3.495 USD (khoảng 92 triệu đồng), xe điện Olto được định vị ở phân khúc cao cấp, ngang ngửa nhiều mẫu xe tay ga xăng phổ biến tại Việt Nam.