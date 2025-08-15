Khoa học - Công nghệ Siêu phẩm xe điện "hạt tiêu" Nano S05: Với tham vọng thay thế xe máy, giá chỉ hơn 200 triệu đồng Nano S05 - xe điện mini 2 chỗ giá hơn 200 triệu, pin tháo rời, di chuyển linh hoạt, hứa hẹn thay thế xe máy, giải pháp hoàn hảo cho giao thông đô thị.

Xe điện đô thị, phân khúc nóng bỏng nhất thị trường Việt Nam hiện tại, đang sắp chứng kiến một "bom tấn" mới. Từng bị nghi ngờ sau màn ra mắt không thành công của đối thủ, siêu phẩm xe điện mini 2 chỗ Nano S05 đã chính thức lộ diện, sẵn sàng "hạ gục" xe tay ga cao cấp với mức giá dự kiến chỉ hơn 200 triệu đồng. Sản phẩm hợp tác giữa TMT Motors và thương hiệu Wuling (Trung Quốc) hứa hẹn sẽ thay đổi thói quen di chuyển của hàng triệu người Việt.

Nhỏ mà có võ, đột phá cho đô thị quá tải

TMT Motors vừa công bố mẫu xe điện mini 2 chỗ Nano S05. Được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam theo tiêu chuẩn châu Âu, Nano S05 có kích thước siêu nhỏ gọn: dài 2.400 mm, rộng 1.380 mm và cao 1.580 mm. Mẫu xe này sinh ra để "giải cứu" những người đang mệt mỏi với tình trạng kẹt xe và thiếu chỗ đỗ.

Điểm đặc biệt của Nano S05 là khả năng di chuyển linh hoạt, dễ dàng luồn lách qua những con phố chật hẹp, ngõ ngách chỉ rộng 1,5 mét. Với thiết kế 2 cửa và 2 chỗ ngồi, xe phù hợp cho người độc thân, cặp đôi, hoặc các gia đình chỉ cần phương tiện di chuyển trong thành phố. Đây được xem là giải pháp lý tưởng cho các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, nơi mà không gian sống đang ngày càng thu hẹp.

Pin tháo rời "độc nhất vô nhị", hết lo sạc pin

Một trong những tính năng gây bất ngờ nhất của Nano S05 là công nghệ pin tháo rời. Xe trang bị 2 pin, có thể dễ dàng lấy ra chỉ trong 15 giây. Người dùng có thể mang pin vào nhà để sạc bằng ổ cắm điện dân dụng, một giải pháp đột phá cho những người sống ở chung cư cũ hoặc khu nhà ống không có chỗ sạc. Thậm chí, xe có thể hoạt động với một pin trong khi pin còn lại đang được sạc.

Về quãng đường di chuyển, Nano S05 đạt tầm hoạt động từ 120 đến 150 km cho mỗi lần sạc đầy, đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày. Xe hỗ trợ cả sạc nhanh tại các trạm công cộng và sạc chậm tại nhà, tạo sự linh hoạt tối đa. TMT Motors cũng đặt mục tiêu xây dựng 30.000 điểm sạc trên toàn quốc vào năm 2030, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm về vấn đề hạ tầng.

Giá 200 triệu và tham vọng "thay thế xe máy"

Với mức giá dự kiến chỉ "nhỉnh hơn một chiếc xe tay ga cao cấp", khoảng hơn 200 triệu đồng, Nano S05 được định vị là sản phẩm dành cho những người muốn nâng cấp từ xe máy lên ô tô nhưng không có ngân sách lớn. Mức giá này được xem là một cú "sốc" thị trường, thấp hơn nhiều so với các mẫu xe điện mini khác. TMT Motors khẳng định chi phí vận hành của Nano S05 chỉ bằng một phần ba so với xe máy.

Sự xuất hiện của Nano S05 không chỉ tạo ra một phân khúc mới, mà còn định hình lại tương lai của giao thông đô thị Việt Nam. Xe điện mini 2 chỗ hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hộ gia đình ở nội đô, góp phần giảm chi phí nhiên liệu và giảm thiểu khí thải, phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ.

TMT Motors dự kiến ra mắt chính thức Nano S05 vào quý IV/2025. Với thiết kế nhỏ gọn, pin tháo rời tiện lợi và mức giá cực kỳ cạnh tranh, Nano S05 được dự đoán sẽ tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, chinh phục những người dùng trẻ và những ai có thu nhập trung bình, mở ra một kỷ nguyên mới cho phương tiện di chuyển cá nhân tại Việt Nam.