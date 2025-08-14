Khoa học - Công nghệ Xe điện giá chưa đến 200 triệu, đi 10 vòng Hồ Tây không hết điện, chi phí sạc rẻ hơn bữa sáng Một mẫu xe điện mini đang tạo ra cơn sốt trên thị trường ô tô Việt Nam với mức giá khó tin và chi phí vận hành siêu tiết kiệm, hứa hẹn sẽ thay đổi thói quen di chuyển trong đô thị.

Chiếc xe điện nhỏ xinh này, có tên gọi là Wuling Macaron (hay Wuling Mini EV LV2), được sản xuất bởi liên doanh SGMW. Đây là đơn vị nổi tiếng với các dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ trên thế giới. Ngay khi ra mắt, mẫu xe đã thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ thiết kế độc đáo và những thông số cực kỳ ấn tượng.

Ngoại hình "gây thương nhớ", tối ưu cho đô thị

Wuling Macaron mang thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc bánh macaron, toàn bộ thân xe được bo tròn mềm mại tạo cảm giác dễ thương nhưng không kém phần hiện đại. Phong cách này phù hợp với giới trẻ, phụ nữ và những gia đình nhỏ.

Xe có bốn tùy chọn màu sắc bắt mắt:

Hồng pastel.

Xanh lá tươi.

Vàng chanh.

Trắng ngọc trai.

Với chiều dài chỉ 2,9 mét và rộng 1,5 mét, Wuling Macaron có thể xoay trở linh hoạt trên các con phố chật hẹp. Trọng lượng nhẹ giúp việc điều khiển trở nên đơn giản, ngay cả với những người mới tập lái ô tô.

Nội thất hiện đại, an toàn bất ngờ

Dù có mức giá rẻ, Wuling Macaron vẫn sở hữu nội thất được bố trí hợp lý để tận dụng tối đa không gian. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm, hỗ trợ kết nối Bluetooth, nghe nhạc và gọi điện rảnh tay.

Điểm bất ngờ là xe còn được trang bị các công nghệ an toàn cơ bản như:

Camera lùi giúp đỗ xe an toàn

Phanh ABS và túi khí

Hệ thống phanh tự động hỗ trợ tránh va chạm ở tốc độ thấp

Khả năng vận hành "đáng nể", chi phí khó tin

Xe được trang bị động cơ điện công suất 20 kW (27 mã lực), giúp xe tăng tốc mượt mà. Đặc biệt, phạm vi hoạt động của Wuling Macaron là từ 120 đến 170 km cho mỗi lần sạc đầy. Nếu tính một vòng Hồ Tây khoảng 17 km, xe có thể đi tới 10 vòng mà không cần sạc lại. Đây là con số quá đủ cho nhu cầu đi làm, đi học hay dạo phố hàng ngày.

Một trong những điểm nhấn của mẫu xe này là chi phí vận hành siêu tiết kiệm. Sạc đầy pin cho chiếc xe chỉ tốn khoảng 15.000 – 20.000 đồng, rẻ hơn một bữa sáng. Chi phí này tiết kiệm gấp nhiều lần so với việc đổ đầy bình xăng.

Với giá khởi điểm chỉ 197 triệu đồng, Wuling Macaron đang là một trong những mẫu xe điện rẻ nhất Việt Nam. Mức giá đặc biệt cạnh tranh so với các dòng xe xăng hạng A và các mẫu xe điện khác trên thị trường.

Xe cũng góp phần giảm phát thải CO₂, phù hợp với xu hướng giao thông xanh đang được khuyến khích tại Việt Nam. Sự xuất hiện của Wuling Macaron mở ra một lựa chọn mới đầy hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển nhỏ gọn, tiết kiệm và thân thiện môi trường.