Giảm nghèo - An sinh Những mái ấm đoàn kết nghĩa tình Bằng tinh thần “lá lành đùm lá rách”, các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chung tay dựng nhiều mái ấm nghĩa tình, mang điểm tựa ấm áp cho gia đình khó khăn, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Lê Thị Lắm, hộ nghèo tại thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải. Ảnh: K.H

Với mong muốn giúp hội viên có mái ấm trước mùa mưa bão cận kề, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tam Hải đã triển khai công trình hỗ trợ nhà ở cho mẹ đơn thân Lê Thị Lắm, hộ nghèo tại thôn Long Thạnh Đông.

Ngay từ ngày đầu tháng 8, hội viên phụ nữ xã đã không quản nắng mưa, cùng nhau dọn dẹp, tháo dỡ, sắp xếp lại đồ đạc và lau chùi từng chiếc bàn, chiếc tủ.

Những giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ để dựng lại một mái nhà khang trang, mà còn là hạt mầm yêu thương, bồi đắp niềm tin cho người mẹ đơn thân vốn chịu nhiều thiệt thòi.

Sau thời gian thi công, ngôi nhà mới của bà Lắm đã được bàn giao trong niềm xúc động.

Công trình nhận được 70 triệu đồng hỗ trợ từ Hội đồng hương huyện Núi Thành (cũ) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Tam Hải trao thêm 3 triệu đồng giúp gia đình duy trì không gian sống sạch đẹp, gọn gàng. Đặc biệt, chương trình phụng dưỡng mẹ đơn thân tiếp tục hỗ trợ bà Lắm 2,4 triệu đồng (200.000 đồng/tháng trong 12 tháng).

Bà Bùi Thị Chung Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Hải, cho biết: “Hiện trên địa bàn còn hơn 10 mẹ đơn thân. Hội sẽ tiếp tục kết nối nhà hảo tâm, vận động hội viên cùng chung tay sẻ chia. Những việc làm thiết thực này không chỉ giúp gia đình hội viên khó khăn đình ổn định chỗ ở, mà còn thắp sáng niềm tin về một cuộc sống tươi sáng hơn”.

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Trần Minh Ba, thôn Đức Bố 2, xã Tam Anh. Ảnh: K.H

Tiếp nối mạch nguồn nghĩa tình, Hội LHPN xã Tam Mỹ đã kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp cùng Công ty Tân Hiệp Phát trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hai hội viên phụ nữ nghèo.

Trong đó, hộ chị Châu Thị Nghĩa, thôn Phú Tứ là người đồng bào dân tộc Co, thuộc diện hộ cận nghèo, mẹ đơn thân nuôi con nhỏ; hộ chị Võ Thị Ánh Hồng, thôn Phú Thọ là hộ cận nghèo, mẹ đơn thân.

Bà Trần Thị Kiều Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Mỹ, cho biết: “Đây là món quà đầy ý nghĩa chào mừng Đại hội Hội LHPN xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời khẳng định vai trò và trách nhiệm của tổ chức hội trong việc đồng hành, chăm lo đời sống hội viên. Mỗi viên gạch đặt lên không chỉ dựng xây mái nhà mới, mà còn kết tinh sức mạnh cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia”.

Tại xã Tam Anh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng đoàn viên thanh niên và hội viên tổ chức ra quân xóa nhà tạm cho hộ ông Trần Minh Ba, thuộc diện hộ nghèo, khó khăn tại thôn Đức Bố 2, với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Ông Huỳnh Lương Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh, chia sẻ: “Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp gia đình ông Ba có chỗ ở vững chãi, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, khuyến khích mỗi người cùng góp sức vì những mảnh đời còn thiếu thốn. Những ngôi nhà mới dựng lên không chỉ là nơi che mưa chắn nắng, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, nghĩa tình giữa người với người”.

Theo anh Huỳnh Minh Phát, Bí thư Đoàn xã Tam Anh, những công trình đầy ắp nghĩa tình này đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Những mái nhà đoàn kết được dựng lên hôm nay chính là “tổ ấm yêu thương” của ngày mai, nơi hội tụ tình người, là điểm tựa để những phận đời kém may mắn có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, đoàn kết và phát triển bền vững.