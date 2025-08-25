Xã hội Những người hùng thầm lặng Giữa khói lửa, hiểm nguy rình rập, những cán bộ, chiến sĩ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố) luôn dũng cảm lao vào để giành giật sự sống, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Trước muôn vàn thử thách, các cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng đánh đổi cả an nguy của bản thân để giữ bình yên, hạnh phúc cho cộng đồng.

Với tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cứu được nhiều người thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Ảnh: ĐVCC

Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện có 20 cán bộ, chiến sĩ, trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; tham mưu tổ chức thực tập, kế hoạch huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ cán bộ, chiến sĩ; nghiên cứu, khảo sát, xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các lễ hội, sự kiện lớn.

Song song đó, đội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, tổ chức rút kinh nghiệm sau các vụ việc; đồng thời thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó, nhất là trong những vụ cháy, nổ, sự cố nghiêm trọng.

Làm việc trong cường độ đặc biệt, các thành viên trong đội đều rèn luyện thể lực, tâm lý và tinh thần dũng cảm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong mọi điều kiện. Lực lượng này sẵn sàng cơ động, bền bỉ, đảm bảo khả năng làm việc nhiều giờ, nhiều ngày trong những đám cháy dữ dội hay các vụ tai nạn, sự cố nguy hiểm, phức tạp nhất.

Từ năm 2021 đến nay, đội tiếp nhận 117 vụ việc liên quan đến cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh nhiệm vụ ứng cứu, đội còn tham mưu xây dựng 133 phương án, phê duyệt 153 phương án và trực tiếp tổ chức 165 buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng cháy, chữa cháy cũng được chú trọng với hơn 2.050 lượt học sinh, sinh viên, bệnh nhi và người dân tham gia. Đội còn phối hợp tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa dành cho trẻ em ung thư, bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, giúp các em có cơ hội trải nghiệm, nuôi dưỡng ước mơ trở thành “người lính cứu hỏa”.

Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chủ động xây dựng phương án, tổ chức các buổi thực tập, diễn tập tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại và những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. ẢNH: ĐVCC

Thiếu tá Nguyễn Huy Linh, Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã không giấu được xúc động khi nhớ lại những lần cùng đồng đội tham gia cứu nạn, cứu hộ: “Có những ngày cả đội phải thức trắng vì liên tiếp xử lý 2-3 vụ việc; có những đêm mưa tầm tã, anh em dầm mình trong nước lạnh để cứu người; thậm chí có lúc, chỉ đến khi trở về đơn vị mới giật mình nhận ra trên tay mình vẫn còn vương máu nạn nhân. Chính những khoảnh khắc ấy, chúng tôi càng thấm thía rằng, nhiệm vụ của mình không chỉ cứu người, cứu tài sản - mà còn là gìn giữ niềm tin, là bảo vệ sự bình yên vô giá của nhân dân”.

Trong những năm qua, nhiều vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của đội đã để lại dấu ấn đặc biệt, được lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn biểu dương, khen thưởng, tiêu biểu như: vụ cứu thành công 6 người mắc kẹt tại suối Phú Túc (xã Hòa Vang) ngày 9/7/2022; vụ mưa lũ tháng 10/2022, kịp thời cứu sống 22 người tại nhiều điểm ngập nặng; vụ lật xe khách trên cao tốc La Sơn - Túy Loan ngày 23/1/2023, cứu thành công 3 người và đưa ra ngoài 1 nạn nhân tử vong…

Thiếu tá Nguyễn Huy Linh chia sẻ, phần thưởng lớn nhất đối với người lính là những cái nắm tay cảm ơn của người dân, là chai nước được trao vội sau khi khống chế thành công đám cháy, hay những bức thư viết tay gửi gắm lời động viên chân thành.

Thời gian tới, đội sẽ tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện thể lực, bản lĩnh, tăng cường công tác huấn luyện, thực tập phương án; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến từng khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp.

Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình”, tập thể cán bộ, chiến sĩ trong Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, góp phần bảo đảm bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.