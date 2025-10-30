Xã hội Phường Điện Bàn Bắc di dời 260 hộ bị cô lập đến nơi an toàn ĐNO - Đến 11 giờ ngày 30/10, hơn 100 hộ dân khối phố Xuân Diệm (phường Điện Bàn Bắc) được di chuyển đến nơi an toàn.

Các lực lượng cứu hộ xuyên đêm di dời người dân khối phố Xuân Diệm đến nơi an toàn. Ảnh: Đ.B

Sáng 30/10, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, do địa thế khu khối phố Xuân Diệm nằm cách biệt, dân cư phân tán, việc tiếp cận khá khó khăn, chỉ có canô của các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố mới có thể tiếp cận được.

Đến 11 giờ sáng nay, các lực lượng cứu hộ di dời hơn 100 hộ dân đến vùng an toàn, trong đó có nhiều trường hợp bị bệnh nặng như tai biến, nằm liệt giường…

Khối phố Xuân Diệm có khoảng 260 hộ dân, tất cả nhà cửa đều trong tình trạng ngập nặng và bị cô lập nhiều ngày qua.

Trong đêm 29/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương nhận được tin báo khu vực khối phố Xuân Diệm nước lũ dâng cao với tốc độ rất nhanh. Địa phương lập tức cử lực lượng tiếp cận hiện trường cứu hộ, đồng thời liên hệ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cano sơ tán người dân.

Ngay trong khuya 29/10 với sự phối hợp của đội xung kích phòng chống thiên tai địa phương, 4 cano của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhanh chóng tiếp cận khối phố Xuân Diệm, di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Dự kiến đến chiều nay (30/10), địa phương sẽ hoàn thành dứt điểm việc di dời người dân tại đây.