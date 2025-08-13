Thể thao Niềm tin với bóng chuyền Việt Nam Đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đang từng bước nâng cao trình độ, giành kết quả tốt ở đấu trường khu vực, qua đó gợi mở những tín hiệu tích cực cho tương lai.

Bích Tuyền (số 10) là một trong những vận động viên tài năng, có nhiều đóng góp cho thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VAT

Thế hệ tài năng

Giải bóng chuyền vô địch nữ Đông Nam Á (SEA V-League) 2025 đã khép lại nhưng niềm hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn với người hâm mộ khi chứng kiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử, đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch ở chặng 2. Vượt khỏi tầm khu vực, Thái Lan là thế lực của bóng chuyền châu Á, nhiều “ông lớn” thế giới cũng dè chừng.

Với 40 lần đụng độ, 11 trận chung kết SEA Games, 6 trận chung kết Đông Nam Á, chỉ có một kết quả: Việt Nam là đội “phải” thua. Đó là một “điều hiển nhiên” đến mức đã có lúc, bóng chuyền Việt Nam chỉ đặt mục tiêu thắng nhiều hơn 1 set thay vì cứ thua trắng 0-3. Những con số này cho thấy sự kiên trì, bền bỉ của đội tuyển để có được quả ngọt hôm nay.

“Lật đổ” Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam chứng minh bản lĩnh và kinh nghiệm được trui rèn qua những trận đánh lớn. Tín hiệu mừng khi chúng ta sở hữu lứa cầu thủ tài năng được ví là “thế hệ vàng” thứ hai sau thời của những Ngọc Hoa, Kim Huệ.

Lúc này, Nguyễn Thị Bích Tuyền là một trong những cái tên nổi bật, được ví như “cỗ máy” ghi điểm. Trong trận thắng Thái Lan vừa qua, Bích Tuyền ghi 45 điểm. Con số này không quá bất ngờ với người hâm mộ khi cô từng ghi tới 60 điểm trong một trận ở giải vô địch quốc gia và nhiều lần vượt mốc 40 điểm trước các đối thủ mạnh.

Bên cạnh Bích Tuyền, bóng chuyền nữ Việt Nam còn có Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh. Họ đang ở độ chín trong sự nghiệp, có khả năng tiếp tục nâng cao trình độ và thi đấu hiệu quả trong tương lai. Trong bảng xếp hạng của Volleybox, cả 4 tuyển thủ này đều góp mặt trong tốp 100 thế giới.

Cùng với đội tuyển nữ, bóng chuyền nam Việt Nam cũng có những bước tiến đáng kể. Qua 2 chặng ở SEA V-League 2025, đội nam lần lượt xếp thứ ba và thứ nhì, trong đó có 2 lần liên tiếp đánh bại Thái Lan.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Đình Tiền, bóng chuyền nam Việt Nam cho thấy lối chơi khởi sắc và hiệu quả. Nòng cốt đội hình gồm những tay đập giàu kinh nghiệm như Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Quản Trọng Nghĩa, Quốc Dư, Nguyễn Văn Quốc Duy, Chế Quốc Lô Vít... Đây là lực lượng giàu tiềm năng, đủ sức tạo cú hích trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Tự tin hướng đến SEA Games 33

Sau SEA V-League, đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam tập trung tối đa cho SEA Games 33 – sân chơi quan trọng nhất trong năm. Với đội nam, các cầu thủ trở về CLB để chuẩn bị giải vô địch quốc gia, sau đó sẽ tái tập trung vào tháng 10.

Người hâm mộ kỳ vọng vào một hình ảnh mới mẻ, tự tin và bản lĩnh hơn của đội tuyển nam tại SEA Games 33, nơi Indonesia và Thái Lan tiếp tục là những đối thủ chính.

Với bóng chuyền nữ, guồng quay tập luyện tiếp tục khi đội sẽ tham dự Giải bóng chuyền thế giới 2025 tại Thái Lan từ ngày 22/8 - 7/9. Đây là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt, cùng 4 đại diện châu Á là Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya. Danh sách 14 tuyển thủ tham dự gồm Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy.

Trước giải, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu giao hữu với Kenya và Tây Ban Nha tại Hà Nội. Kenya là số một châu Phi với 10 chức vô địch châu Phi và 5 HCV Đại hội Thể thao châu Phi, từng dự 4 kỳ Olympic và 6 lần World Championship. Tây Ban Nha từng dự Olympic 1992 và 2 lần World Championship, thành tích cao nhất là hạng 20 năm 1982.

Đối đầu các đối thủ mạnh là cơ hội để đội nữ Việt Nam cọ xát, trui rèn bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm. Dù phía trước còn nhiều thách thức, nếu duy trì đà tiến bộ và đầu tư chiều sâu, bóng chuyền Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.