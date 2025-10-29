Y tế Nỗ lực cấp cứu, điều trị người bệnh trong lũ lụt Tính đến trưa 28/10, các bệnh viện, trung tâm y tế tại những vùng trũng thấp như Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn... vẫn còn ngập lụt. Các cơ sở y tế đồng thời trở thành điểm trú ẩn an toàn cho hàng chục hộ dân.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn) nỗ lực chăm sóc người bệnh trong điều kiện bị ngập sâu.Trong ảnh: Bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngay trong ngày 28/10. Ảnh: N.T

Chủ động di chuyển bệnh nhân

Ông Nguyễn Tải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn) cho biết, ngay trong chiều 27/10, khi có dự báo ngập lụt, bệnh viện đã yêu cầu tất cả bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại các khoa phòng ở tầng 1 di dời lên các phòng ban tại tầng 2.

Cùng với đó, các y bác sĩ tại bệnh viện đã chủ động di dời máy tính, trang thiết bị y tế phục vụ việc khám và điều trị tại tầng 1. Đối với các loại máy móc cố định đều được bố trí ban đầu ngay tại tầng 2.

Đến trưa qua (28/10), Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn còn ngập sâu hơn 1m. Có khoảng 1.200 bệnh nhân và người nhà đang được hỗ trợ chỗ ăn nghỉ tại bệnh viện.

“Về cơ số thuốc, trang thiết bị tại bệnh viện cơ bản ổn định vì chúng tôi đã dự lường được tình huống ngập lụt lâu. Tuy nhiên, lương thực thực phẩm cho bệnh nhân chúng tôi phải vận động kêu gọi các tổ chức hỗ trợ thêm vì số bệnh nhân nội trú còn đông. Trưa qua, các tổ chức thiện nguyện tại phường Điện Bàn Bắc đã tìm cách để gởi bánh ú, bánh chưng cho bệnh nhân”, ông Nguyễn Tải nói.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng các tổ chức thiện nguyện xã Thu Bồn đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: FP Thu Bồn

Đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, việc tổ chức khoa/đơn nguyên cấp cứu và điều trị để tiếp nhận số đông trong thời gian ngắn cần sự chuẩn bị chủ động từ đầu. Bác sĩ Nguyễn Tải cho biết thêm, tình huống hay gặp là thiếu nguồn nhiên liệu dự trữ để vận hành các thiết bị, do đó cần máy phát đủ công suất cho ICU, hệ thống bình oxy dự phòng đã kiểm định và cơ chế bổ sung nhanh từ nguồn lân cận.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc, đêm mưa to, nhiều bệnh nhân lọc máu không thể về nhà. Đội ngũ trực đã ở lại suốt 48 giờ để duy trì máy móc hoạt động, đồng thời hỗ trợ các bệnh nhân suy thận, tim mạch, đái tháo đường.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam (xã Duy Xuyên), số lượng bệnh nhân cấp cứu trong ngày 27/10 do các tai nạn trong lũ lụt lên đến hơn 10 trường hợp. Bác sĩ Võ Văn Chính, Giám đốc bệnh viện cho biết, trong sáng 28/10, bệnh viện tìm cách để có nguồn cung nhiên liệu, đảm bảo vận hành cơ bản các trang thiết bị. Có khoảng 127 bệnh nhân điều trị nội trú được bệnh viện hỗ trợ các suất ăn miễn phí.

Người dân tại xã Thăng Điền được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn: Ảnh: UBND xã Thăng Điền cung cấp.

Nỗ lực trong điều kiện thiếu thốn

Tại nhiều trung tâm y tế khu vực, khi nước lũ lên nhanh, các đơn vị này trở thành điểm trú ẩn an toàn cho hàng chục hộ dân. Cán bộ y tế vừa cấp cứu, vừa hỗ trợ người dân điều kiện về ăn ở.

Bác sĩ Trần Đỗ Nhân, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên cho biết, hệ thống cấp cứu tại trung tâm vận hành 24/24. Ngay trong đêm 27/10, người dân vùng thấp được tạo điều kiện tránh trú tại tầng 2 của trung tâm.

Đối với khu vực miền núi, hiện giao thông bị chia cắt, các cơ sở y tế buộc phải xoay xở, tận dụng kho dự trữ, chia nhỏ lượng thuốc còn lại, ưu tiên cho ca cấp cứu và bệnh mạn tính nặng. Tại khu vực miền núi Nam Giang, Đông Giang, đội y tế còn kết hợp dân quân địa phương hỗ trợ người dân.

Bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My cho biết, hiện nay việc cấp cứu cho bệnh nhân các xã trong khu vực gặp nhiều khó khăn do tắc đường, xe cấp cứu không lưu thông được. Bên cạnh đó, việc chuyển viện cho các bệnh nhân nặng cũng gặp khó do tình trạng đường sá sạt lở.

“Hôm 27/10, chúng tôi phải chuyển viện 2 ca bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhưng phải rất vất vả, đi lòng vòng các ngả đường mới đến được. Chưa kể các trường hợp cấp cứu tại những khu vực bị chia cắt gặp rất nhiều khó khăn”, ông Trần Văn Thu nói.

Hiện tại, các địa phương vẫn đang nỗ lực tìm cách vận hành phương tiện, thuốc men, nhu yếu phẩm trong tình huống khẩn cấp. Trong đó, đối với các cơ sở y tế, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu vận hành máy móc đang là nỗi lo của nhiều đơn vị nếu tình hình ngập lụt kéo dài.

Ngoài ra, sau mỗi đợt mưa lũ, nguy cơ bệnh mạn tính gia tăng cũng như bệnh truyền nhiễm do môi trường ô nhiễm bùng phát là điều khiến ngành y tế lo ngại nhất.