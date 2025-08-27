Quy hoạch - Đầu tư Nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Xây dựng Đà Nẵng thành cực tăng trưởng của cả nước

Với những tiềm năng sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng xác định 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ bây giờ là yêu cầu bắt buộc để tạo tiền đề hướng đến tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tiếp theo.

Cảng biển Liên Chiểu đang được đẩy nhanh tiến độ thị công. Ảnh: THÀNH LÂN

BÀI 1: XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG THÀNH CỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA CẢ NƯỚC

Đà Nẵng sau hợp nhất có nhiều lợi thế về địa lý, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, kết cấu hạ tầng, các chính sách đặc thù… Điều này mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm cần thực hiện để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố và góp phần vào mục tiêu chung của cả nước.

Nhiều lợi thế để bứt phá

Sau hợp nhất, Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương lớn của cả nước với diện tích 11.867km2, dân số hơn 3 triệu người. Với hệ thống giao thông hoàn chỉnh, thành phố là cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Tây Nguyên và các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar thông qua Hành lang kinh tế Đông Tây.

Một lợi thế khác của Đà Nẵng là bờ biển dài nhất nước, với chiều dài khoảng 200km với nhiều bãi biển đẹp như: Mỹ Khê, An Bàng, Cửa Đại… được các tạp chí uy tín như Forbes (Mỹ), Heralb (Úc) thẩm định là các bãi biển hấp dẫn mang đẳng cấp quốc tế. Thành phố còn có nhiều đảo, bán đảo lớn như Sơn Trà, Cù Lao Chàm… để phát triển du lịch biển, đảo.

Đà Nẵng còn là trung tâm văn hóa, là điểm giao thoa giữa các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên. Thành phố có 3 di sản được UNESCO công nhận, gồm: Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Ma nhai Ngũ Hành Sơn tại khu Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Với những lợi thế, Đà Nẵng đã và đang xây dựng thương hiệu du lịch biển quốc tế gắn với mở rộng khai thác sản phẩm du lịch - dịch vụ hướng đến đối tượng cao cấp.

Việc hợp nhất cũng tạo dư địa rất lớn để thành phố phát triển công nghiệp với 126 cụm công nghiệp, 36 khu công nghiệp trên địa bàn. Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết hệ thống các khu, cụm công nghiệp hiện đại của thành phố đang thu hút mạnh mẽ đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, cơ khí, điện tử, ô-tô, may mặc, chế biến gỗ, công nghiệp hỗ trợ, tạo ra chuỗi cung ứng giá trị cao.

Hệ thống cảng biển thuận lợi cũng tạo cơ hội mở rộng các chuỗi cung ứng, cải thiện dịch vụ logistics và tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại. Đây là cơ sở cho mục tiêu xây dựng Đà Nẵng là thành phố cảng biển gắn với phát triển các cụm công nghiệp liên tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ “Giải pháp chiến lược phát huy vai trò của Đà Nẵng trong tăng trưởng 2 con số” vào cuối tháng 6 vừa qua. Theo đó, tỷ lệ 10,59% được lựa chọn là tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025 - 2035 của thành phố. Tốc độ tăng trưởng GRDP theo từng năm có thể dao động trên hoặc dưới ngưỡng 10,59% tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng giai đoạn.

“Ở giai đoạn đầu sau hợp nhất khó có thể đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá ngay lập tức. Tuy nhiên, khi hệ thống hành chính đi vào vận hành ổn định, các nguồn lực được khơi thông và huy động hiệu quả; đồng thời với các lợi thế từ quá trình hợp nhất bắt đầu phát huy rõ rệt, giai đoạn 5 năm 2028 - 2032 được kỳ vọng sẽ chứng kiến mức tăng trưởng liên tục trên 10,59% của Đà Nẵng. Tầm nhìn của Đà Nẵng không chỉ là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung, mà còn thể hiện vai trò tiên phong trong quá trình phát triển hiện đại”, bà Tâm nói.

Định vị cực tăng trưởng

Theo định hướng từ nay đến năm 2035, xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam và là một trong những thành phố có năng lực cạnh tranh cao của quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện thành phố có 126 cụm công nghiệp, 36 khu công nghiệp trên địa bàn. Trong ảnh: Khu công nghiệp Liên Chiểu (phường Hải Vân) nhìn từ trên cao. Ảnh: MAI QUẾ

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia; triển khai mô hình chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại; chú trọng nâng cao vốn con người xứ Quảng, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao và tổ chức Đảng gắn với mô hình quản trị mới.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Trung ương dành sự quan tâm đặc biệt cho thành phố Đà Nẵng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế. Bộ Chính trị hai lần ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển Đà Nẵng: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Năm 2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó điểm nhấn là cho phép thành phố thí điểm thành lập khu thương mại tự do.

Cuối năm 2024, Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận số 47-TB/TW ngày 15/11/2024 về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, trong đó xác định hình thành trung tâm tài chính tại hai địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Như vậy, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước có hai mô hình phát triển mới được triển khai đồng thời là khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhìn nhận, để định vị Đà Nẵng là cực tăng trưởng của Việt Nam thì cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần trực tiếp hiện thực hóa các mục tiêu động lực của thành phố.

Đặc biệt, những mục tiêu được thành phố hoạch định rõ cũng góp phần giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp thành phố nhận diện được cơ hội từ những định hướng chiến lược nhằm đưa ra kế hoạch đầu tư và phát triển phù hợp.

Cùng với lợi thế từ mở rộng địa giới hành chính, thành phố đang triển khai các mô hình phát triển mới như khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo… cộng hưởng lợi thế trong liên kết vùng hứa hẹn sẽ nâng tầm vị thế của Đà Nẵng.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 về thành lập Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng với quy mô diện tích khoảng 1.881ha gồm 7 khu chức năng không liền kề, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, đơn vị quản lý Khu thương mại tự do Đà Nẵng, nhanh chóng triển khai nhiều phần việc để đẩy nhanh tiến độ khu thương mại tự do.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, cho hay Đà Nẵng được Trung ương trao quyền tự chủ cao trong quản lý nhà nước, phân cấp và thí điểm chính sách theo các Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 136/2024/QH15 và nhiều chính sách khác, tạo điều kiện pháp lý thuận lợi để thiết lập một mô hình đột phá vượt khung pháp lý hiện hành.

Kế hoạch triển khai khu thương mại tự do chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025 - 2027) sẽ tiếp tục đề xuất bổ sung nhân sự phục vụ công tác quản lý khu thương mại tự do và các khu công nghiệp mới tiếp nhận, gắn với đào tạo cán bộ quản lý.

Giai đoạn 2 (2028 - 2030), ban quản lý sẽ tập trung vào việc hoàn thiện ứng dụng công nghệ chuỗi khối blockchain và trí tuệ nhân tạo trong quản lý hải quan, mở rộng dịch vụ logistics đa phương thức, phát triển các trung tâm dữ liệu để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng, hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế số và mở rộng phạm vị, ranh giới và đầu tư hạ tầng phát triển khu thương mại tự do.

Về trung tâm tài chính quốc tế, theo bà Trần Thị Thanh Tâm, thành phố đang chuẩn bị cả hạ tầng cứng và mềm, phối hợp chặt chẽ với Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh để phấn đấu sớm đưa trung tâm tài chính đi vào hoạt động vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Trung ương. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của quốc gia nói chung và là động lực tăng trưởng, tạo không gian phát triển mới đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm lớn về thương mại dịch vụ và công nghệ quốc tế.

