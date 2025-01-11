Giao thông - Xây dựng Nỗ lực khắc phục sạt lở, thông các tuyến giao thông ĐNO - Lực lượng chức năng đang gấp rút khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông nhằm sớm đảm bảo lưu thông.

Sạt lở gây tắc đường tại lý trình km82+500, quốc lộ 40B với khối lượng rất lớn. Ảnh: Sở Xây dựng



Trên quốc lộ 40B, đơn vị quản lý tuyến đã xúc dọn thông đường lên đến km82+500 (xã Trà Tân). Tại lý trình km82+500, sạt lở trôi cống bản làm tắc đường, sẽ được thay thế bằng cống khác và hốt dọn đất đá đổ xuống từ taluy dương, dự kiến thông xe bước một vào 17 giờ ngày 1/11.

Cũng trên quốc lộ 40B, xuất hiện vết nứt sụt lún mặt đường đoạn km68+030 - km68+100 và mở rộng thêm, có nguy cơ dẫn đến đứt đường. Đơn vị quản lý tiến hành rào chắn cảnh báo và cho lưu thông tạm.

Đoạn km90+520 - km90+598 (xã Nam Trà My) xuất hiện vết nứt ngang mặt đường, taluy dương sạt lở có nguy cơ dẫn đến đứt đường. Đơn vị quản lý triển khai biện pháp để hạn chế nước chảy xuống vết nứt.

Tuyến ĐT606, địa bàn xã Tây Giang và xã Hùng Sơn bị trượt lở taluy âm làm đứt đường tại lý trình km2+020 và tại km5+830 (xã Tây Giang). Đơn vị bảo trì thường xuyên đã giăng dây đảm bảo giao thông; đang đào lấn vào taluy dương để mở nền đường vào bên trong, tạm thời đảm bảo lưu thông.

Ngày 31/10, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Ngọc Thanh tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại trên quốc lộ 40B, quốc lộ 24C.