Giao thông - Xây dựng Nỗ lực khắc phục hạ tầng giao thông sau lũ Kế hoạch chi tiết đã vạch sẵn, khi mưa tạm ngừng đổ xuống, Sở Xây dựng thành phố chỉ đạo phòng, ban liên quan, các đơn vị quản lý đường tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, quyết tâm sớm thông đường.

Thông xe đoạn lý trình km66+750, tuyến quốc lộ 14E qua địa phận xã Phước Hiệp. Ảnh: CÔNG TÚ

Thông nhiều tuyến trọng điểm

Chiều tối 30/10, người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 14E đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi ách tắc sạt lở taluy dương tại lý trình km66+750, qua địa phận xã Phước Hiệp được nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E khai thông. Đại diện Ban Quản lý dự án 4 (đơn vị quản lý dự án) cho biết, lượng đất đá bị sạt lở xuống lý trình này khoảng 12.000m3.

Nhà thầu đã dọn thông xe 1 vệt, sau đó mưa to lại gây sạt lở thêm. Thời tiết rất xấu khiến tiến độ khắc phục bị ảnh hưởng, cho đến chiều tối qua mới lại thông xe 1 vệt. Ngày 31/10, nhà thầu xúc dọn bùn đất và thông xe hoàn toàn qua điểm này.

Trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận Đà Nẵng, Khu Quản lý đường bộ III thông tin, đến thời điểm 20 giờ ngày 30/10, chính thức thông xe 1 làn qua khu vực đèo Lò Xo về hướng phía Bắc, giải phóng cho hàng trăm phương tiện thoát khỏi 15 vị trí sạt lở tắc giao thông đoạn từ xã Khâm Đức đến xã Thạnh Mỹ. Trước đó, lúc 17 giờ 10 phút, đơn vị quản lý tuyến đường này đã thông xe 1 làn về hướng Nam.

Là trục ngang huyết mạch nối Đà Nẵng với Quảng Ngãi, quốc lộ 40B qua địa phận thành phố bị hư hỏng nặng nề với hàng trăm điểm bị sạt lở taluy dương và taluy âm, nhiều vị trí làm tắc giao thông. Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Nguyễn Hà Nam đã cử thành viên ban giám đốc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả giữa điều kiện thời tiết mưa to kéo dài, bất thường.

Khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua xã Khâm Đức. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Đến trưa 31/10, đơn vị quản lý đoạn từ km85+850 đến giáp Quảng Ngãi thông tin đã khắc phục thông xe 1 vệt tới lý trình km121+00 (xã Nam Trà My).

Đoạn đầu tuyến quốc lộ 40B đến km85+850, đơn vị quản lý là Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam đã xúc dọn, thông xe bước một lên tới lý trình km82+000 (xã Trà Tân). Phương tiện chưa thể lưu thông qua lý trình km82+000 vì sạt lở, đứt đường do cống bản bị xói trôi. Đơn vị đang khẩn trương sửa chữa bằng cách lắp tạm cống bản, dự kiến thông xe vị trí này vào ngày 3/11.

Liên quan đến sụt lún đường dẫn và tứ nón cầu Ca Da trên quốc lộ 24C (ranh giới giữa 2 xã Trà Liên và Trà Tân), đơn vị quản lý tập kết sẵn phương tiện, nguyên vật liệu và đang tập trung sửa chữa. Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam cho biết đang tiến hành kè tạm rọ đá hai bên, đắp đá hộc vào phía bên trong rọ đá.

Sau đó, đắp lên trên đá xô bồ (hỗn hợp đá bụi và đá dăm) độ dày 0,5m để thông xe bước một. Dự kiến việc khắc phục sẽ hoàn thành trong ngày 1/11.

Nỗ lực khắc phục

Ngày hôm qua 31/10, nước lũ đã rút xuống và mưa tạnh dần, phần lớn các vị trí bị ngập đã thông xe trở lại. Trên tuyến ĐT606 về vùng cao Tây Giang, nhà thầu tập trung nhiều mũi xúc dọn, khơi mở để thông xe một vệt xuyên suốt. Một số điểm sạt lở trên quốc lộ 14D, tuyến ĐT609 cũng đã được đơn vị quản lý khắc phục.

Thi công sửa chữa đường dẫn cầu Ca Da. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Quế Hải Trung, Giám đốc Ban Điều hành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E (trực thuộc Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) cho hay, khối lượng sạt lở đoạn lý trình km84+400 - km84+850 khoảng 40.000m3. Đơn vị đã huy động 4 nhà thầu của gói thầu XD03 ưu tiên công tác khắc phục.

Nhưng do địa chất đồi mái taluy yếu, vị trí này đem đổ thải khá xa và đất ướt nên làm mất nhiều thời gian, dự kiến ngày 10/11 thông xe một làn.

Ông Nguyễn Hà Nam cho hay, các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 21/10 đến nay làm nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị hư hỏng nặng, sạt lở và ngập lụt gây tắc đường rất nhiều vị trí. Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì triển khai ngay công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông.

Tuy nhiên, mưa lớn còn diễn biến rất phức tạp, nhiều vị trí chưa thông xe, chưa tiếp cận được. Hiện nay, ngành đã yêu cầu các bên liên quan tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục bảo đảm giao thông trong thời gian sớm nhất để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn…

Sở Xây dựng đã giao trách nhiệm cho 2 phó giám đốc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai công tác khắc phục thiệt hại, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường trong khu vực được phân công phụ trách, phấn đấu đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác thông xe theo phương án, lịch trình đã phê duyệt.

Trong đó, ngoài thông xe một vệt toàn tuyến ĐT606 vào ngày 31/10, dự kiến thông xe toàn tuyến quốc lộ 24C vào ngày 1/11 và toàn tuyến quốc lộ 40B vào ngày 3/11. Đối với tuyến ĐT601, tiến độ thông xe phụ thuộc vào quá trình khắc phục đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.