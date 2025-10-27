Nông thôn mới Nông thôn mới khởi sắc từ sức dân Ở nhiều địa phương của thành phố Đà Nẵng, những con đường bê tông thẳng tắp, những khu dân cư khang trang... thể hiện rõ hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, minh chứng cho tinh thần đồng thuận, đoàn kết và trách nhiệm của người dân với chủ trương chung.

Diện mạo nông thôn ở xã Xuân Phú khởi sắc nhờ những dự án đầu tư trong nhiều năm qua. Ảnh: PHAN VINH

Khởi sắc từ hạ tầng

Ở thôn Xuân Phú (xã Xuân Phú), con đường ĐH14 từ nhà ông Nguyễn Công Vũ đến khu dân cư tổ 5 từng nhỏ hẹp, xuống cấp, người dân đi lại khó khăn. Năm 2024, con đường được mở rộng lên 3,5m, dài 850m, đổ bê tông dày hơn 18cm với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 80%, người dân hiến đất, vật kiến trúc và đóng góp 20% kinh phí còn lại.

Ông Nguyễn Công Vũ chia sẻ: “Có con đường mới, bà con vui lắm, qua đó còn thấy được tinh thần đồng lòng, đoàn kết. Ngày khởi công, cả xóm háo hức, nhà có xe chở vật liệu, nhà góp ngày công, mỗi người góp một phần nhỏ, nhưng thấy cuộc sống của bà con thay đổi quá nhiều”.

Tuyến ĐH14 chỉ là một trong nhiều công trình mang lại sức sống mới cho người dân từ chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Xuân Phú. Giai đoạn 2021 - 2025, xã huy động hơn 79,5 tỷ đồng cho chương trình, trong đó nguồn vốn nhân dân và xã hội hóa chiếm gần 31%.

Từ nguồn lực ấy, địa phương đã đầu tư nâng cấp hơn 14km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 7,1km kênh mương thủy lợi, lắp đặt 65 cụm đèn năng lượng mặt trời, xây mới và sửa chữa 8 nhà văn hóa thôn, hình thành hàng chục tuyến đường hoa và công trình cảnh quan do người dân tự quản.

Đến nay, 19/19 tiêu chí nông thôn mới được giữ vững, 11/11 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 64 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2%. Hệ thống trường học, trạm y tế, khu thể thao đều đạt chuẩn, cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, tạo diện mạo mới cho một vùng quê đang dần đô thị hóa.

Đối với xã Tam Xuân (sau khi sáp nhập từ ba đơn vị hành chính cũ là Tam Xuân 1, Tam Xuân 2 và Tam Tiến) cũng đang chuyển mình mạnh mẽ. Chương trình nông thôn mới được triển khai đồng bộ, tổng nguồn vốn huy động đạt gần 110 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương và thành phố hỗ trợ khoảng 80%. Các tuyến đường liên thôn, nội đồng được bê tông hóa 100%, các công trình văn hóa, trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn. Xã có 10 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%...

Chủ tịch UBND xã Tam Xuân, ông Nguyễn Chí Dân cho rằng sức mạnh của nông thôn mới nằm ở lòng dân, khi dân hiểu, dân tin thì mọi việc đều thành. Nhiều công trình được thực hiện nhanh, bền và tiết kiệm nhờ dân chủ bàn bạc, cùng giám sát và quản lý. “Từ tuyến đường hoa, hàng rào xanh đến công trình chiếu sáng, mọi thứ đều do người dân góp công, góp của. Chính sự chủ động ấy giúp Tam Xuân giữ được phong trào nông thôn mới lâu dài và bền vững”, ông Dân nói.

Những con đường ở xã Xuân Phú không chỉ được nâng cấp và còn xanh đẹp hơn. Ảnh: PHAN VINH

Phát huy nền tảng sẵn có

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, địa phương có lợi thế lớn khi kế thừa thành quả của các đơn vị hành chính cũ đã sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, thị trấn Hương An đạt chuẩn từ năm 2014, nay phát triển đô thị loại 5, tiệm cận đô thị loại 4. Quế Xuân 1 và Quế Xuân 2 đạt chuẩn giai đoạn 2015 - 2018, liên tục lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để hoàn thiện hạ tầng, mở rộng sản xuất.

Tuy nhiên, theo bà Thủy, thách thức lớn nhất hiện nay là địa bàn rộng, dân cư phân tán, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, trong khi tiêu chí nâng cao đòi hỏi chất lượng vượt trội. Xuân Phú xác định phải duy trì các tiêu chí đã đạt, đồng thời nâng cao tiêu chí về thu nhập, môi trường và cảnh quan.

“Giai đoạn tới, xã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn gắn với dịch vụ du lịch sinh thái. Mục tiêu là tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống người dân, đưa Xuân Phú trở thành vùng nông thôn năng động của thành phố”, bà Thủy nói.

Với Tam Xuân, ông Nguyễn Chí Dân nhìn nhận, chặng đường phía trước đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ trong từng bước đi. Sau khi hoàn thiện các tiêu chí cơ bản, xã tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi an toàn sinh học.

Đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp triển khai liên kết tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ người dân áp dụng truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã vùng trồng để đáp ứng yêu cầu thị trường. Tam Xuân phấn đấu đến năm 2027 có thêm 5 thôn đạt kiểu mẫu, hướng tới xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

“Bên cạnh nỗ lực của chính quyền, Tam Xuân cũng chú trọng củng cố vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo công trình đầu tư đúng tiến độ, đúng chất lượng. Phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường tiếp tục lan tỏa, tạo nền tảng để nông thôn mới không chỉ là hình thức, mà là thực chất gắn liền với đời sống người dân”, ông Dân nói.