Quy hoạch - Đầu tư Núi Thành với định hướng xây dựng phường đô thị Xã Núi Thành đề ra 3 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 với định hướng đạt các tiêu chí phường đô thị.

Một góc xã Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Được thành lập từ 4 xã và 1 thị trấn, gồm: Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Giang, Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, xã Núi Thành là vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, có nhiều khu công nghiệp lớn, cảng biển, sân bay Chu Lai, đường sắt Bắc - Nam, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 1A chạy qua... thuận tiện cho phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại - dịch vụ, hệ thống logistics...

Xây dựng vùng lõi đô thị hiện có trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của xã, phấn đấu đạt tiêu chí phường đô thị vào năm 2030.

Tập trung quy hoạch và thu hút kêu gọi đầu tư xây dựng để đến năm 2030, khu vực phía đông và phía tây của xã cơ bản trở thành đô thị.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư ở Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Ông Đinh Hiếu Trung, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Núi Thành cho biết, phát huy thành quả đạt được của đô thị loại IV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Núi Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể là đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên đầu tư có trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng như hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học.

Khu vực ngã 3 đường Nguyễn Văn Linh -Phạm Văn Đồng xã Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Kết nối phía đông và phía tây đường sắt để hoàn thành sớm các tiêu chí đô thị, nhất là thực hiện các định hướng của thành phố Đà Nẵng về phát triển đô thị cảng biển, sân bay, khí điện, khu thương mại tự do, trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao.

Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, trong đó chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị mặt bằng, tái định cư, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tâm huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, từng bước đạt chuẩn chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển.