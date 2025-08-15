Thứ Sáu, 15/8/2025
Xã Núi Thành lắng nghe ý kiến cán bộ thôn, khối phố

H.ĐẠO - C.THẢO 15/08/2025 17:33

ĐNO - Chiều 15/8, xã Núi Thành tổ chức hội nghị tọa đàm, giao ban cán bộ thôn, khối phố.

anh-1-1-.jpg
Ông Đinh Hiếu Trung, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Núi Thành báo cáo tình hình địa phương từ khi sáp nhập đến nay. Ảnh: H.ĐẠO - C.THẢO

Tại hội nghị, ông Đinh Hiếu Trung, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Núi Thành thông tin, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đồng thuận với chủ trương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm ngân sách và phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đặc biệt thấy rõ vai trò trực tiếp của chính quyền xã trong giải quyết thủ tục hành chính so với mô hình 3 cấp trước đây.

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, sinh hoạt chi bộ và kênh thông tin cơ sở.

Tình hình sản xuất, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, nhiều phong trào thi đua được triển khai sôi nổi. Địa phương tích cực tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Núi Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

anh-3 (1)
Cán bộ thôn, khối phố góp ý tại hội nghị. Ảnh: H.ĐẠO - C.THẢO

Cán bộ thôn, khối phố kiến nghị lãnh đạo xã Núi Thành tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thôn. Đảng ủy xã cần có hướng dẫn củng cố chi bộ, đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Sớm triển khai việc sáp nhập thôn, khối phố để phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; lãnh đạo xã tăng cường bám địa bàn để nắm tình hình, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và phong trào “bình dân học vụ số”…

Xây dựng nền hành chính phục vụ

Hướng tới xã công nghiệp - dịch vụ hiện đại

Đặt nền móng cho vùng động lực

Xã Núi Thành an táng hài cốt liệt sĩ

Xây dựng nền hành chính phục vụ

Hướng tới xã công nghiệp - dịch vụ hiện đại

Đặt nền móng cho vùng động lực

Xã Núi Thành an táng hài cốt liệt sĩ

