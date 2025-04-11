Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

ĐNO - Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Sáng 4/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Pham Đình Trạc; Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; cùng đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên; là Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quá trình công tác, ông trải qua nhiều vị trí công tác tại Công an TP Hà Nội như Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC27), Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44), Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm Thủ trưởng CQĐT Công an TP Hà Nội.

Tháng 11/2016, ông giữ cương vị là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.Đến tháng 8/2018, ông là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Cuối năm 2019, ông đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Đến tháng 6/2024, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Hai tháng sau đó, ông được Trung ương bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

Đến tháng 1/2025, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã bầu bổ sung ông Ngọc giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 11/2025, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.