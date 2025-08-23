Thứ Bảy, 23/8/2025
Ông Nguyễn Thương Tín giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú

PHAN VINH 23/08/2025 16:56

ĐNO - Chiều 23/8, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2027).

1(1).jpg
Ông Nguyễn Thương Tín, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PHAN VINH

Đây là địa phương cấp xã, phường đầu tiên của thành phố Đà Nẵng ra mắt tổ chức hội khởi nghiệp theo chủ trương phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo tại cơ sở. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng hơn 20 hội viên là doanh nghiệp, cơ sở khởi nghiệp trên địa bàn.

Sau thời gian hoạt động dưới hình thức Ban vận động, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú tập hợp lực lượng hội viên đa dạng về lĩnh vực, tạo nên mạng lưới kết nối năng động giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh tại cơ sở.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú gồm 7 thành viên và Ban Chấp hành danh dự gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Thương Tín giữ chức Chủ tịch hội; ông Bùi Ngọc Ảnh, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú giữ chức Chủ tịch danh dự hội.

3-2-.jpg
Ban Chấp hành và Ban Chấp hành danh dự Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú ra mắt đại hội. Ảnh: PHAN VINH

Đại hội thống nhất cao định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2027, tập trung 4 trụ cột: kết nối - hỗ trợ - tham mưu - lan tỏa. Hội sẽ phát huy vai trò cầu nối với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, tiếp cận nguồn lực và chính sách hỗ trợ.

Đồng thời thúc đẩy các hoạt động truyền thông, đào tạo, xúc tiến thương mại và liên kết chuỗi giá trị dựa trên tiềm năng bản địa như dược liệu, nông sản, ẩm thực, sản phẩm OCOP, giáo dục, dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp…

      Ông Nguyễn Thương Tín giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú

