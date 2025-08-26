Xã hội Ông Nguyễn Văn An làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Đà Nẵng ĐNO - Sáng 26/8, tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Đà Nẵng bầu ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Đà Nẵng (cũ) làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất.

Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T. HUY

Hội nghị thông qua nội dung phương án hợp nhất giữa Thành hội (Đà Nẵng cũ) và Tỉnh hội (Quảng Nam cũ), danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất.

Báo cáo 8 tháng đầu năm 2025 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố cho biết, các cấp hội nỗ lực vượt khó, bảo đảm hoạt động công tác từ thành phố đến cơ sở, đạt kết quả khá tích cực.

Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Ảnh: T. HUY

Các cấp hội thành viên vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với tổng trị giá 10,7 tỷ đồng. Hội, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và các cấp hội thành viên tổ chức chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng.

Hội duy trì thường xuyên việc chăm sóc bán trú cho 90 nạn nhân chất độc da cam và trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố; xông hơi giải độc cho 52 nạn nhân chất độc da cam và người có nhu cầu.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố sẽ triển khai vận động và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; tham gia tuyên truyền góp thêm tiếng nói cùng với Trung ương hội và cả nước đấu tranh bảo vệ công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

Chủ động hướng dẫn, kiểm tra công tác sắp xếp, hợp nhất và thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin cấp xã, phường; củng cố, xây dựng tổ chức hội từ thành phố đến cơ sở; tập trung triển khai thành công dự án Thành phố thân thiện với trẻ em khuyết tật…