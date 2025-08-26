An ninh trật tự Phát hiện cơ sở sơ chế hoa chuối ở Điện Bàn dùng hóa chất tẩy trắng ĐNO - Công an phường Điện Bàn vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở sử dụng hóa chất tẩy trắng để sơ chế hoa chuối trước khi bán ra thị trường.

Công an phát hiện cơ sở của bà T.T.M. sử dụng hóa chất để tẩy trắng hoa chuối. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Công an phường Điện Bàn tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm tại khối phố 4. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sơ chế hoa chuối với dấu hiệu sử dụng hóa chất tẩy trắng.

Chủ cơ sở là bà T.T.M. (SN 1978, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng công an thu giữ 1,41kg bột màu trắng không nhãn mác (bà M. khai là chất Meta dùng để tẩy trắng hoa chuối), 3 chai dung dịch hóa chất ngâm hoa chuối, 7,4kg hoa chuối đã qua xử lý bằng hóa chất.

Bước đầu, bà M. thừa nhận đã sử dụng chất trên để ngâm hoa chuối ngay trong đêm.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng xác định hóa chất bà M. sử dụng là Natri Metabisulfit - một loại phụ gia có thể được phép sử dụng trong thực phẩm, nhưng nếu lạm dụng vượt ngưỡng quy định sẽ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Công an phường Điện Bàn đang tiếp tục trưng cầu giám định hàm lượng hóa chất trong số hoa chuối đã sơ chế để xử lý theo quy định.