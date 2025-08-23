Quốc phòng - An ninh Công an phường Điện Bàn Đông triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy ĐNO - Công an phường Điện Bàn Đông vừa đấu tranh làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn và các phường lân cận.

Đối tượng Trương Ánh Ngọc. Ảnh: THANH HỒNG

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Điện Bàn Đông phát hiện đối tượng Trương Ánh Ngọc (SN 1998, khối phố 7B, phường Điện Bàn Đông) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn và các phường của thành phố Hội An (cũ).

Theo cơ quan công an, đối tượng Ngọc rất ma mãnh, có nhiều thủ đoạn đối phó lực lượng chức năng, đặc biệt có nhiều chân rết giúp sức.

Trưa 21/8, Công an phường Điện Bàn Đông áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang Ngọc đang bán chất ma túy cho các đối tượng ở địa bàn thành phố Hội An (cũ) tại nhà của Ngọc.

Công an thu giữ 2 gói ma túy đá khối lượng 3,2 gam cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an phường Điện Bàn Đông cũng làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Đỗ Minh Hùng (SN 1994, khối phố Trảng Suối, phường Hội An Tây), là chân rết của Ngọc.

Trong ngày 21/8, Công an phường Điện Bàn Đông đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trương Ánh Ngọc và Đỗ Minh Hùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra mở rộng.